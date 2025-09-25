Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:56 AM IST

    യ​മ​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫും ഐ.​ഒ.​എ​മ്മും

    യ​മ​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫും ഐ.​ഒ.​എ​മ്മും
    റി​യാ​ദ്: യ​മ​നി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ആ​ൻ​ഡ് റി​ലീ​ഫ് സെ​ന്റ​റും (കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ്) ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ മൈ​ഗ്രേ​ഷ​നും (ഐ.​ഒ.​എം) ത​മ്മി​ൽ സം​യു​ക്ത ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 80ാമ​ത് ജ​ന​റ​ൽ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ റ​ബീ​അ​യും ഐ.​ഒ.​എം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ എ​മി പോ​പ്പും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    യ​മ​നി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക​ലാ​പം കാ​ര​ണം ത​ക​ർ​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക​രാ​റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​ദ​ൻ, ലാ​ഹ്ജ്, താ​യി​സ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 12 സ്കൂ​ളു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മ്മി​ക്കു​ക​യും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ പ​ഠ​നാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കാ​നും വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മു​ട​ങ്ങാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    യ​മ​നി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് ഈ ​ക​രാ​ർ. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ, കെ.​എ​സ് റി​ലീ​ഫ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​ക്കും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​ഉ​ദ്യ​മം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്ന​ത്.

    TAGS:yemenGulf Newsiomeducation sectorSign AgreementKS reliefSaudi Arabia News
