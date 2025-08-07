Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Aug 2025 6:29 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2025 6:29 AM IST

    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; കുവൈത്ത് അമീർ സൗദി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ; കുവൈത്ത് അമീർ സൗദി പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച നടത്തി
    cancel
    camera_alt

    കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്​​മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്​​മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നു​ം നി​യോ​മി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച

    ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: സൗ​ദി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്​​മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ്​​മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം വി​ക​സി​പ്പി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്തു. നി​യോ​മി​ലാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും ഏ​കോ​പ​ന​വും കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന​യും തു​ട​രേ​ണ്ട​തി​െൻറ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​രു​വ​രും സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, സം​യു​ക്ത ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കീ​ക​രി​ക്ക​ൽ, ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശാ​ല​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം എ​ന്നി​വ​യും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, പൊ​തു​വാ​യ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളു​ള്ള വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും വി​ല​യി​രു​ത്തി. സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് മി​ശ്അ​ൽ അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ശൈ​ഖ് സ​ബാ​ഹ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ മു​ബാ​റ​ക് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ആ​ശം​സ​ക​ൾ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKuwaiti emirstrengthening relationbilateral tiesSaudi Prime Minister
    News Summary - Strengthening bilateral ties; Kuwaiti Emir holds talks with Saudi Prime Minister
    Similar News
    Next Story
    X