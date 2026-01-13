Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:38 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:38 PM IST

    സൗദിയിൽ ഇനി ‘വെളുത്ത സ്ട്രോബെറി’ വസന്തം

    കാർഷികരംഗത്ത് വിപ്ലവം കുറിച്ച് ഹാഇൽ
    സൗദിയിൽ ഇനി ‘വെളുത്ത സ്ട്രോബെറി’ വസന്തം
    ഹാഇലിൽ വിളവെടുത്ത വെളുത്ത സ്​ട്രോബറി പഴങ്ങൾ

    Listen to this Article

    ഹാഇൽ: സൗദി അറേബ്യയുടെ കാർഷിക ഭൂപടത്തിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി അപൂർവയിനം വെളുത്ത സ്ട്രോബെറികൾ വിളഞ്ഞു. ഹാഇൽ മേഖലയിലെ കർഷകർ വിജയകരമായി ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഈ വെളുത്ത സ്ട്രോബെറികൾ, രാജ്യത്തെ കാർഷിക വൈവിധ്യവത്കരണത്തിന് പുതിയ കരുത്തേകുകയാണ്. അമേരിക്കക്കും ജപ്പാനും ശേഷം ഈ സവിശേഷ ഇനം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇതോടെ സൗദി അറേബ്യ മാറി.

    ലോകത്ത് തന്നെ വിരളമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വെളുത്ത സ്ട്രോബെറികൾ അവയുടെ വ്യത്യസ്തമായ രുചികൊണ്ടും ഉയർന്ന വിപണന മൂല്യം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സങ്കരയിനമാണ്​ ഇത്​. ചുവന്ന സ്ട്രോബെറിയിലെ പെൺപൂവും ആൺ പൈനാപ്പിൾ പൂവും തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തിയാണ് ഈ സവിശേഷ ഇനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

    പൂവിടുന്നത് മുതൽ വിളവെടുപ്പ് വരെ ഏകദേശം 30 ദിവസമാണ് ഇത്​ മൂത്ത്​ പഴുക്കാനെടുക്കുന്ന കാലയളവ്. അമേരിക്കയിലെ ഫ്ലോറിഡ സർവകലാശാലയുമായി സഹകരിച്ചുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക കരാറിന് കീഴിലാണ് ഹാഇലിൽ ഇതി​ന്റെ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ആധുനിക ജലസേചന രീതികളും നൂതന കൃഷി സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഇതിനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി.

    വിളവെടുപ്പ്​ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്​ത് ഗവർണർ

    ഹാഇൽ സ്ട്രോബെറി ഗാർഡനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് വെളുത്ത സ്ട്രോബെറിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹാഇൽ സ്ട്രോബെറി ഗാർഡ​ന്റെ ഏഴാം സീസണി​ന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ പ്രദർശനവും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ അമീറുമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

    ഹാഇൽ ഗവർണർ അമീർ അബ്​ദുൽ അസീസ് ബിൻ സഊദ് സ്ട്രോബെറി ഗാർഡൻ സന്ദർശിക്കുന്നു

    ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വായത്തമാക്കാനും ഉയർന്ന പോഷകഗുണമുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനുമുള്ള സൗദിയുടെ കാർഷിക മേഖലയുടെ കരുത്താണ് ഈ നേട്ടം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഹാഇലിലെ അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും പ്രാദേശിക കർഷകരുടെ വൈദഗ്ധ്യവുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. കാർഷിക മേഖലയിലെ ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം വരുംവർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

    TAGS:Agriculture NewsSaudi agricultureStrawberry Farm
