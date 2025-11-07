Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅവശരായി തീരത്തടിഞ്ഞ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:29 AM IST

    അവശരായി തീരത്തടിഞ്ഞ ആമകൾ സുഖം പ്രാപിച്ച്​ കടലിലേക്ക്​ മടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    ജു​ബൈ​ൽ അ​ബൂ അ​ലി ദ്വീ​പി​ൽ ര​ണ്ട്​ ആ​മ​ക​ളെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച​ത്​ മാ​സ​​ങ്ങ​ളോ​ളം
    അവശരായി തീരത്തടിഞ്ഞ ആമകൾ സുഖം പ്രാപിച്ച്​ കടലിലേക്ക്​ മടങ്ങി
    cancel
    camera_alt

    ജു​ബൈ​ൽ അ​ബൂ അ​ലി ദ്വീ​പി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ​ക്കു ശേ​ഷം ആ​മ​ക​ൾ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക്

    Listen to this Article

    ജു​ബൈ​ൽ: ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്ന ര​ണ്ട് ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം നീ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ​ക്കും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നും ശേ​ഷം സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​യ​ച്ചു. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ വ​ന്യ​ജീ​വി കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ​ ജു​ബൈ​ൽ അ​ബൂ അ​ലി ദ്വീ​പി​ലാണ് ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് ക​ട​ലാ​മ​ക​ളെ ശു​ശ്രൂ​ഷി​ച്ച​ത്. ഒ​രു ലോ​ഗ​ർ​ഹെ​ഡ് ആ​മ​യേ​യും (കാ​ര​റ്റ കാ​ര​റ്റ) ഒ​രു ഗ്രീ​ൻ സീ ​ആ​മ​യേ​യു​മാ​ണ് (ചെ​ലോ​ണി​യ മൈ​ദാ​സ്)​ അ​തി​​ന്റെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത്.

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ട​ൽ ജീ​വി​ക​ളെ സ്വ​ത​ന്ത്ര​മാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​ത്. അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്ത് ര​ണ്ടു ത​ള​ർ​ന്ന ആ​മ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി വെ​റ്റ​റി​ന​റി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. അ​വി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ആ​മ​ക​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളും ആ​ന്ത​രി​ക ബാ​ക്ടീ​രി​യ ബാ​ധ​യും ഉ​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സിലാ​ക്കി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും കൂ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ആ​മ​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ആ​മ​ക​ളെ ലാ​വ​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്രം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്.

    ലോ​ഗ​ർ​ഹെ​ഡ് ആ​മ​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ഗോ​സ് സാ​റ്റ​ലൈ​റ്റ് ട്രാ​ക്ക​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ ആ​മ​യു​ടെ സ​ഞ്ചാ​ര പാ​ത​ക​ളും കു​ടി​യേ​റ്റ മാ​തൃ​ക​യും നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് സ​മു​ദ്ര ജീ​വി​ക​ളു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും. വി​വി​ധ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ച്ച് അ​വ​യെ ത​ന​ത്​ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നു​ള്ള വ​ന്യ​ജീ​വി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്. സ​മു​ദ്ര ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നുത​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:turtlesSaudi Arabiarecover
    News Summary - Stranded turtles recover and return to the sea
    Similar News
    Next Story
    X