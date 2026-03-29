Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹു​ർ​മു​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 March 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 11:35 AM IST

    ഹു​ർ​മു​സ് പ്ര​തി​സ​ന്ധി; യാം​ബു തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി എ​ണ്ണ​യൊ​ഴു​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​തി​ദി​നം 40 ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലി​ലെ​ത്തി; ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: ആ​ഗോ​ള എ​ണ്ണ വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​റ​പ്പി​ച്ച് യാം​ബു തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി​യു​ള്ള എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, ചെ​ങ്ക​ട​ൽ തീ​ര​ത്തെ യാം​ബു തു​റ​മു​ഖം വ​ഴി​യു​ള്ള ക​യ​റ്റു​മ​തി പ്ര​തി​ദി​നം ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ല് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ബാ​ര​ലി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ലെ ഈ ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റം ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്കി​ന് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഒ​രു ബ​ദ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സൗ​ദി​യെ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ സൗ​ദി​യി​ലെ യാം​ബു തു​റ​മു​ഖ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 1200 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഈ​സ്​​റ്റ്​-​വെ​സ്​​റ്റ്​ പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നി​െൻറ (പെ​ട്രോ​ലൈ​ൻ) കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഉ​പ​യോ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    ഇ​തോ​ടെ ചെ​ങ്ക​ട​ൽ വ​ഴി ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് എ​ണ്ണ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ സൗ​ദി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ സൗ​ദി എ​ണ്ണ​യു​ടെ ഏ​ക ക​യ​റ്റു​മ​തി മാ​ർ​ഗം ഇ​നി ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് മാ​ത്ര​മ​ല്ലെ​ന്നും, ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ വി​ത​ര​ണം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പെ​ട്രോ​ലൈ​ൻ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ആ​യു​ധ​മാ​യി മാ​റി​യെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു.

    ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭൗ​മ​രാ​ഷ്ട്രീ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ട്ടു​നി​ന്ന് യൂ​റോ​പ്യ​ൻ, ഏ​ഷ്യ​ൻ വി​പ​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ണ്ണ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പു​തി​യ റൂ​ട്ട് സൗ​ദി​ക്ക് വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ വ​ഴ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​വും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ ക്രൂ​ഡ് ഓ​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും അ​യ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശേ​ഷി​യും കൈ​വ​രി​ച്ച​തോ​ടെ യാം​ബു തു​റ​മു​ഖം സൗ​ദി എ​ണ്ണ ക​യ​റ്റു​മ​തി​യു​ടെ സു​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    കേ​വ​ല​മൊ​രു ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​നം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ എ​ണ്ണ വി​ത​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സം​യോ​ജി​ത വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് യാം​ബു ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ഗോ​ള ക​പ്പ​ൽ പാ​ത​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ, ക​യ​റ്റു​മ​തി റൂ​ട്ടു​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഊ​ർ​ജ്ജ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഹു​ർ​മു​സ് ക​ട​ലി​ടു​ക്ക് ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട എ​ണ്ണ പാ​ത​യാ​യി തു​ട​രു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ, യാം​ബു​വും പെ​ട്രോ​ലൈ​ൻ പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നും വ​ഴി ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ഒ​രു ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ആ​ഗോ​ള ഊ​ർ​ജ്ജ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​മാ​റ്റം സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:yambuStrait shipStrait of HormuzSaudi Arabiaincreases
    News Summary - Strait of Hormuz: Saudi Arabia increases oil flow through Yambu Strait
    Similar News
    Next Story
    X