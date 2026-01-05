Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവാഹനങ്ങളിലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 4:17 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 4:17 PM IST

    വാഹനങ്ങളിലെ സ്​റ്റിക്കർ: പിഴ ചുമത്തൽ കർശനമാക്കി സൗദി ട്രാഫിക്​, 100 മുതൽ 1000 റിയാൽ വരെ പിഴ

    text_fields
    bookmark_border
    വാഹനങ്ങളിലെ സ്​റ്റിക്കർ: പിഴ ചുമത്തൽ കർശനമാക്കി സൗദി ട്രാഫിക്​, 100 മുതൽ 1000 റിയാൽ വരെ പിഴ
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ വാഹനങ്ങളിൽ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ സ്​റ്റിക്കറുകളോ പരസ്യങ്ങളോ പതിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ്​ ആവർത്തിച്ച്​ ട്രാഫിക് വിഭാഗം (മുറൂർ). വാഹനത്തിന്‍റെ യഥാർഥ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതോ ഡ്രൈവർക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതോ ആയ സ്​റ്റിക്കറുകൾ നിയമലംഘനമായി കണക്കാക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

    ട്രാഫിക്​ വകുപ്പിന്‍റെ പെർമിറ്റ്​ നേടിയല്ലാതെ വാഹനങ്ങളിൽ സ്​റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ചാൽ കർശന നിയമ നടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. വലിയ സാമ്പത്തിക പിഴയും ലഭിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റിയാദിൽ നിരവധി പേർക്ക്​ വലിയ പിഴകൾ ലഭിച്ചു. ട്രാഫിക്​ ​പൊലീസ്​ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി സ്​റ്റിക്കറുകൾ ഇളക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും പിഴ ചുമത്തുകയുമാണ്​. 100 റിയാൽ മുതൽ 1000 റിയാൽ വരെ പിഴ ലഭിച്ചവരുണ്ട്​. സ്​റ്റിക്കറുകൾ പതിക്കാനും വാഹനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിൽനിന്ന്​ ലഭിച്ച അനുമതിപത്രം ഒപ്പം കരുതണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമനടപടി ഉറപ്പ്​.

    അനധികൃതമായ സ്​റ്റിക്കറുകൾ പതിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങൾ പിഴയ്ക്ക് പുറമെ, വാർഷിക വാഹന പരിശോധനയിൽ (ഫഹസ്) പരാജയപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വാഹന ഉടമകൾ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ​ട്രാഫിക്​ വകുപ്പ്​ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

    പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇളവുകളും

    • ഗ്ലാസുകളിലും ബോഡികളിലും സ്​റ്റിക്കറുകൾ: മുമ്പിലെയും പുറകിലെയും വിൻഡ്ഷീൽഡുകളിലും വശങ്ങളിലെ ഗ്ലാസുകളിലും ബോഡിയിലും സ്​റ്റിക്കറുകളോ എഴുത്തുകളോ പതിപ്പിക്കരുത്​.
    • വാണിജ്യ പരസ്യങ്ങൾ: വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെയും ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിന്‍റെയും മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ കമ്പനികളുടെ ലോഗോകളോ ഫോൺ നമ്പറുകളോ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല.
    • സദാചാര വിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കം: പൊതുമര്യാദകൾക്കും മതമൂല്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായ സ്​റ്റിക്കറുകൾ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
    • തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങൾ മറയ്ക്കുക: നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ, ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലോ വാഹനത്തി​ന്‍റെ യഥാർഥ നിറം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലോ ഉള്ള സ്​റ്റിക്കറുകൾ അനുവദിക്കില്ല.
    • രൂപമാറ്റം വരുത്തൽ: വാഹനത്തി​െൻറ ബോഡി മുഴുവൻ പൊതിയുന്ന തരത്തിൽ സ്​റ്റിക്കറുകൾ പതിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി നേടണം.
    • ഫഹസ് (പീരിയോഡിക്കൽ ടെസ്​റ്റ്​) സ്​റ്റിക്കർ: പീരിയോഡിക്കൽ വാഹന പരിശോധനക്ക്​ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സ്​റ്റിക്കർ മുൻവശത്തെ ഗ്ലാസിൽ (സാധാരണയായി മുകളിൽ വലതുഭാഗത്ത്) നിർബന്ധമായും പതിപ്പിക്കണം.
    • അനുമതിയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ: പ്രത്യേക പെർമിറ്റ് ഉള്ള വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളിൽ നിയമപ്രകാരമുള്ള സ്​റ്റിക്കറുകൾ അനുവദിക്കും.
    • ദേശീയ ദിനം: സൗദി ദേശീയ ദിനം (സെപ്റ്റംബർ 23), സൗദി ഫൗണ്ടേഷൻ ദിനം (ഫെബ്രുവരി 22) എന്നീ അവസരങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളിൽ അലങ്കാരങ്ങളും പതാകകളും അനുവദിക്കും. എങ്കിലും കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാകരുത് അലങ്കാരവും പതാക സ്ഥാപിക്കലും. ആഘോഷത്തിന് ശേഷം ഇവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

    പിഴയും നടപടികളും

    • സദാചാര വിരുദ്ധമായ പോസ്​റ്ററുകൾ/ലോഗോകൾ പതിച്ചാൽ 100 റിയാൽ മുതൽ 150 റിയാൽ വരെ പിഴ
    • അനുമതിയില്ലാതെ വാഹനങ്ങളിൽ പരസ്യം പതിച്ചാൽ 1,000 റിയാൽ മുതൽ 2,000 റിയാൽ വരെ പിഴ
    • വാഹനത്തിന്‍റെ രൂപമാറ്റം വരുത്തിയാൽ 1,000 മുതൽ 2,000 റിയാൽ വരെ പിഴയും വാഹനം കണ്ടുകെട്ടൽ​ സാധ്യതയും
    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsSaudi NewsTraffic rules
    News Summary - Stickers on vehicles: Saudi traffic tightens fines
    Similar News
    Next Story
    X