Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎ​സ്.​ടി.​സി നേ​താ​വ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 11:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 11:45 AM IST

    എ​സ്.​ടി.​സി നേ​താ​വ് ഐ​ദ​റൂ​സ് അ​ൽ​സു​ബൈ​ദി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​ണാ​യ​ക വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ സ​ഖ്യ​സേ​ന വ​ക്താ​വി​​ന്റെ​ത്​
    എ​സ്.​ടി.​സി നേ​താ​വ് ഐ​ദ​റൂ​സ് അ​ൽ​സു​ബൈ​ദി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    എ​സ്.​ടി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഐ​ദ​റൂ​സ്

    അ​ൽ​സു​ബൈ​ദി

    ജി​ദ്ദ: യ​മ​നി​ലെ സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​സ്.​ടി.​സി) പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഐ​ദ​റൂ​സ് അ​ൽ​സു​ബൈ​ദി ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​ത്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്കെ​ന്ന്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ന​ട​ത്തി സ​ഖ്യ​സേ​ന വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി. ജ​നു​വ​രി ഏ​ഴി​ന് അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യോ​ടെ ആ​ത​ൻ തു​റ​മു​ഖ​ത്തു​നി​ന്ന് ‘ബാ​മെ​ദ്ഹാ​ഫ്’ എ​ന്ന ക​പ്പ​ലി​ൽ സു​ബൈ​ദി​യും സം​ഘ​വും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ ര​ഹ​സ്യാ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    സെ​ന്റ്​ കി​റ്റ്സ് ആ​ൻ​ഡ് നെ​വി​സ് പ​താ​ക വ​ഹി​ച്ച ഈ ​ക​പ്പ​ൽ, നേ​ര​ത്തേ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മു​ഖ​ല്ല​യി​ലേ​ക്ക് ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ‘ഗ്രീ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ്’ എ​ന്ന ക​പ്പ​ലി​െൻറ അ​തേ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും സ​ഖ്യ​സേ​ന വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി. തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് യാ​ത്ര​ചെ​യ്ത ക​പ്പ​ൽ ഉ​ച്ച​യോ​ടെ സോ​മാ​ലി​ലാ​ൻ​ഡി​ലെ ബെ​ർ​ബെ​റ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സോ​മാ​ലി​യ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ഉ​ട​ൻ യു.​എ.​ഇ ജോ​യി​ൻ​റ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​വാ​ദ് സ​ഈ​ദ് മു​സ്​​ലി​ഹ് അ​ൽ അ​ഹ്ബാ​ബി​യു​മാ​യി സു​ബൈ​ദി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​വി​ടെ കാ​ത്തു​നി​ന്ന ഇ​ല്യൂ​ഷ​ൻ (ഐ.​എ​ൽ 76) വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇ​വ​രെ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​കു​ന്നേ​രം 3.15ന് ​മൊ​ഗാ​ദി​ഷു വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ വി​മാ​നം, ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പു​റ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​മാ​ൻ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ​വെ​ച്ച് ഐ​ഡ​ൻ​റി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച് യാ​ത്ര തു​ട​ർ​ന്നു. ഒ​ടു​വി​ൽ സൗ​ദി സ​മ​യം രാ​ത്രി 8.47ഓ​ടെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ൽ​രി​ഫ് സൈ​നി​ക വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സു​ബൈ​ദി​യും സം​ഘ​വും ഇ​റ​ങ്ങി​യ​താ​യി സ​ഖ്യ​സേ​ന സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഐ​ദ​റൂ​സ് അ​ൽ​സു​ബൈ​ദി​യു​മാ​യി അ​വ​സാ​ന​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​ത​ൻ മു​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മീ​ദ് ലാം​ലാ​സ്, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ബെ​ൽ​റ്റ് ഫോ​ഴ്സ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ മു​ഹ്സി​ൻ അ​ൽ വാ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​വ​രു​ടെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ഖ്യ​സേ​ന അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. യ​മ​നി​ലെ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ലി​യ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലു​ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Abu Dhabileadersstcgulf
    News Summary - STC leader Aidarous Al-Zubaidi arrives in Abu Dhabi
    Similar News
    Next Story
    X