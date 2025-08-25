Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightവി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:07 AM IST

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് -മ​ർ​ക​സ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് -മ​ർ​ക​സ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്
    cancel
    camera_alt

    ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി, മ​ർ​ക​സ് ക​മ്മി​റ്റി സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ർ​ക​സ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ൽ മ​ർ​സൂ​ക് സ​അ​ദി കാ​മി​ൽ​ സ​ഖാ​ഫി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ബു​റൈ​ദ: ധാ​ർ​മി​ക​ത​യി​ലൂ​ന്നി​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യി ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​നു​ഷ്യ​ർ ചേ​ർ​ന്നു നി​ൽ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ർ​ക​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മ​ർ​സൂ​ക് സ​അ​ദി കാ​മി​ൽ​ സ​ഖാ​ഫി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ബു​റൈ​ദ അ​ൽ​ന​ഖീ​ൽ ഹാ​ളി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്‌.​സി, മ​ർ​ക​സ് ക​മ്മി​റ്റി സം​യു​ക്ത​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ർ​ക​സ് ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബു സാ​ലി​ഹ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മീ​റ്റ് മ​ഹ്മൂ​ദ് കോ​പ്പ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജാ​ഫ​ർ സ​ഖാ​ഫി കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ പോ​ലും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മ​ർ​ക​സ് ന​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ർ​ക​സി​നും കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ സ​മൂ​ഹം കൂ​ടു​ത​ൽ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം ല​ഭി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന ഖ​സീം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ക്ബ​ർ ഷാ ​കൊ​ല്ല​ത്തി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ബ്ദു​ല്ല സ​കാ​ക്കി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബ് സ​വാ​മ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmarkazsoudi news
    News Summary - Statemnent about education by Markerz family meet
    Similar News
    Next Story
    X