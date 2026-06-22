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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jun 2026 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jun 2026 9:45 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ത​ഴ​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ്; ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി കേ​ളി റി​യാ​ദ്​

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    പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ത​ഴ​ഞ്ഞ സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റ്; ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി കേ​ളി റി​യാ​ദ്​
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    റി​യാ​ദ്: കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത​യ്ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ന​ട്ടെ​ല്ലാ​യി നി​ല​കൊ​ള്ളു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ കേ​ളി ക​ലാ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കോ​ടി രൂ​പ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ച്ച് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​െൻറ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ താ​ങ്ങി​നി​ർ​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മം, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, നി​ക്ഷേ​പ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ, സാ​മൂ​ഹ്യ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളോ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളോ ബ​ജ​റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് കേ​ളി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ വെ​റും വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​െൻറ ഉ​റ​വി​ട​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണി​ത്. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി, പെ​ൻ​ഷ​ൻ, മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ഹാ​യം, പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബ​ജ​റ്റ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന മൗ​ന​വും, നോ​ർ​ക്ക​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പി​ന്തു​ണ​യോ ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വ്യ​ക്ത​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടോ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​ത്ത​തും നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​മാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള ഈ ​അ​വ​ഗ​ണ​ന തി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ക്ഷേ​മ​വും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ന്യാ​യ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത ഈ ​സ​മീ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണ​മെ​ന്നും ബ​ജ​റ്റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും കേ​ളി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ലൂ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - State budget that failed expatriates; Riyadh criticized with strong protest
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