റിയാദിൽ സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കും

റിയാദിൽ സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ വാർഷികാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുംtext_fields
റിയാദ്: സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ പ്രഥമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുമായി സഹകരിച്ച് റിയാദിലെ മുറബ്ബയിലുള്ള ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ ഒക്ടോബർ 29, 30, 31 (വ്യാഴം, വെള്ളി, ശനി) തീയതികളിൽ 'ഗ്ലോ, സ്പിൻ, വിൻ!' എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രത്യേക 'ഡെർമ വീക്ക്' പദ്ധതികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രമോഷനുകളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കും. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്ന്, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ലക്കി ഡ്രായിൽ പങ്കെടുത്ത് ഐഫോൺ 18 പ്രോ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. 2026 ഡിസംബർ 16 വരെ ഈ കാമ്പയിൻ തുടരും.
വിവിധ ആരോഗ്യ സേവന ഓഫറുകൾ, സൗജന്യ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനുകൾ, ഡെർമറ്റോളജി സേവനങ്ങൾക്ക് 30 ശതമാനം കിഴിവ്, പ്രത്യേക നിരക്കിലുള്ള ഹെൽത്ത് സ്ക്രീനിങ് പാക്കേജുകൾ, ആകർഷകമായ ഡെന്റൽ ഓഫറുകൾ എന്നിവ ഈ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രമോഷനുകളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരിക്കും.
തങ്ങളുടെ രോഗികൾ നൽകിയ വിശ്വാസത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതിനോടൊപ്പം, പ്രതിരോധ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും മുൻഗണന നൽകാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സ്ഥാപന അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച സേവനങ്ങളിലൂടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ അവബോധം സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി കേന്ദ്രീകൃത പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.