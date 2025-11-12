Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 4:48 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 4:48 PM IST

    സൗദിയിൽ സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾ നടപ്പാക്കുന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മൂല്യസ്ഥിരതയുള്ള ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ്​ സ്​റ്റേബിൾ കോയിനുകൾ
    സൗദിയിൽ സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾ നടപ്പാക്കുന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയുടെ ഭാഗമായി സൗദി അറേബ്യ സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾ നടപ്പാക്കാൻ തയാറാകുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ആഗോള ക്രിപ്‌റ്റോ എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകൾ രാജ്യത്തി​ന്റെ വളർന്നുവരുന്ന ഡിജിറ്റൽ ആസ്തി അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അൽ അറേബ്യ ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    സാമ്പത്തിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന, യു.എസ് ഡോളർ, സ്വർണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫിയറ്റ് കറൻസി പോലുള്ള ഒരു റിസർവ് ആസ്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സ്ഥിരതയുള്ള മൂല്യം നിലനിർത്താൻ രൂപകൽപന ചെയ്ത ഒരു തരം ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾ.

    കാപ്പിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് അതോറിറ്റി, സെൻട്രൽ ബാങ്ക്​ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സൗദി മുനിസിപ്പൽ, ഗ്രാമകാര്യ, ഭവന മന്ത്രി മജീദ് അൽ ഹുഖൈൽ വ്യക്തമാക്കി. സൗദി മൂല്യങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്താൽ, അത് വേഗതയേറിയ ഒരു സാമ്പത്തിക സംവിധാനം സൃഷ്​ടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എതേറിയം പോലുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വിലകളിൽ കുത്തനെ ചാഞ്ചാടുന്ന, ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളുടെ വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും പരമ്പരാഗത പണത്തി​ന്റെ വിശ്വാസ്യതയുമായി സംയോജിപ്പിക്കാൻ സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾക്ക്​ കഴിയും.

    വേഗത്തിലുള്ള പേയ്‌മെന്റുകൾ, പണമടയ്ക്കൽ, രാജ്യാന്തര വിനിമയ ഇടപാടുകൾ എന്നിവക്കായി സ്​റ്റേബിൾകോയിനുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ, യു.എ.ഇ ചില രംഗങ്ങളിൽ സ്​റ്റേബിൾ കോയിൻ പേയ്‌മെന്റുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യയുടെ നിയന്ത്രിത, യൂട്ടിലിറ്റി അധിഷ്ഠിത സ്​റ്റേബിൾ കോയിനുകളുടെ പര്യവേക്ഷണം ‘മേഖലയുടെ ഡിജിറ്റൽ-ആസ്തി ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിന് ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്’ എന്ന് ആഗോള ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബിംഗ്‌എക്‌സിലെ ചീഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫിസർ വിവിയൻ ലിൻ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:digital currencyCryptocurrencySaudi Central BankSaudi finance Ministry
    News Summary - Stablecoins are being implemented in Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X