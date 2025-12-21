Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമലയാളി മനസ്സി​െൻറ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 9:12 AM IST

    മലയാളി മനസ്സി​െൻറ തുടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ -നവയുഗം

    text_fields
    bookmark_border
    മലയാളി മനസ്സി​െൻറ തുടിപ്പുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രതിഭയായിരുന്നു ശ്രീനിവാസൻ -നവയുഗം
    cancel

    ദ​മ്മാം: പ്ര​ശ​സ്ത ച​ല​ച്ചി​ത്ര അ​ഭി​നേ​താ​വും തി​ര​ക്ക​ഥാ​കൃ​ത്തും സം​വി​ധാ​യ​ക​നു​മാ​യ ശ്രീ​നി​വാ​സ​​ന്‍റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്ാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ചി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളി മ​ന​സ്സി​ന്‍റെ തു​ടി​പ്പു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു, അ​തി​നൊ​ത്തു തൂ​ലി​ക ച​ലി​പ്പി​ച്ചും അ​ഭി​ന​യ​മി​ക​വ് കൊ​ണ്ടും മ​ല​യാ​ള​സി​നി​മ​യി​ലെ ഇ​തി​ഹാ​സ​താ​ര​മാ​യി മാ​റി​യ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ.​

    ക​ച്ച​വ​ട സി​നി​മ​യി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ പ്രേ​ക്ഷ​ക​ന് ക​ണ്ടു ശീ​ലി​ച്ച പു​രു​ഷ​സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തി​െൻറ​യും ആ​ണ​ത്വ​ത്തി​െൻറ​യും വാ​ർ​പ്പ് മാ​തൃ​ക​ക​ളോ, താ​ര​പ്പ​കി​ടി​െൻറ മോ​ടി​യോ ഒ​രി​യ്ക്ക​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ പ്ര​തി​ഭ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കൊ​ണ്ട് അ​തി​നെ​യെ​ല്ലാം മ​റി​ക​ട​ന്ന്, താ​ൻ നാ​യ​ക​നാ​യ സി​നി​മ​ക​ൾ​ക്ക് ക​ച്ച​വ​ട​വി​ജ​യ​ത്തി​െൻറ മി​നി​മം ഗാ​ര​ൻ​റി ന​ൽ​കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.​

    അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​യ​ക​നാ​യ പാ​വം പാ​വം രാ​ജ​കു​മാ​ര​ൻ, പൊ​ന്മു​ട്ട​യി​ടു​ന്ന താ​റാ​വ്, ത​ല​യ​ണ​മ​ന്ത്രം, ചി​ന്താ​വി​ഷ്​​ട​യാ​യ ശ്യാ​മ​ള, ആ​ന​വാ​ൽ മോ​തി​രം, മ​ക​െൻറ അ​ച്ഛ​ൻ, അ​റ​ബി​ക്ക​ഥ, പാ​സ്സ​ഞ്ച​ർ, ക​ഥ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഹി​റ്റാ​യ​ത് അ​തി​െൻറ തെ​ളി​വാ​ണ്. ത​െൻറ കു​റ​വു​ക​ളെ ക​ളി​യാ​ക്കി അ​ദ്ദേ​ഹം സൃ​ഷ്‌​ടി​ച്ച ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ അ​പ​ക​ർ​ഷ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​ബോ​ധ​ത്തെ​യും സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ഴു​തി​യ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ ഒ​രു കാ​രി​ക്കേ​ച്ച​ർ രേ​ഖാ​ചി​ത്ര​മാ​യി മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    സ​ന്ദേ​ശം മു​ത​ൽ ഞാ​ൻ പ്ര​കാ​ശ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള സി​നി​മ​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ആ ​ആ​ക്ഷേ​പ​ഹാ​സ്യം സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ അ​വ​സാ​ന​കാ​ല​ത്തെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും പു​രോ​ഗ​മ​ന സ​മൂ​ഹ​ത്തി​െൻറ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴും മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ഒ​രു ക​ലാ​കാ​ര​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ എ​ല്ലാ​ക്കാ​ല​ത്തും ഓ​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക ത​ന്നെ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​ശോ​ച​ന​സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnews#gulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Sreenivasan was a genius who recognized the pulse of the Malayali mind - Nava Yugam
    Similar News
    Next Story
    X