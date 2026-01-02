Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റും...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 9:13 AM IST

    സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റും ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റും ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​വും
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ടി.​എ​സ്.​എ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്, ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടിയിൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    Listen to this Article


    ജി​ദ്ദ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി സം​ഗ​മം (ടി.​എ​സ്.​എ​സ്) ജി​ദ്ദ​യി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റും ക്രി​സ്മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​റാ​സാ​ത്തി​ലെ അ​ൽ​ജ​സീ​റ വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടി.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​രു​ൺ ര​ത്‌​നാ​ക​ര​ൻ കാ​യി​ക മേ​ള​യു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ് ഓ​ഫ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ഷ​രീ​ഫ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ൻ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്നെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി. ക്രി​സ്മ​സ് ക​രോ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത നൃ​ത്ത, സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി. വി​വി​ധ കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ‘ത​ണ്ട​ർ ഹോ​ക്സ്’ ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ‘ഫ​യ​ർ ബ്ലേ​സേ​ഴ്സ്’ ടീം ​റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ് ട്രോ​ഫി ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും റി​ഹാ​ൻ മ​ൻ​സൂ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും ഷാ​ല​ത് ബി​ജു, മ​ഞ്ജു​ഷ ജി​നു എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മി​ക​വി​നു​ള്ള പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ടി.​എ​സ്.​എ​സ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Christmasnew yearsports meetSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Sports meet, Christmas and New Year celebrations
    Similar News
    Next Story
    X