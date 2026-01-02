സ്പോർട്സ് മീറ്റും ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷവുംtext_fields
ജിദ്ദ: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി സംഗമം (ടി.എസ്.എസ്) ജിദ്ദയിൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റും ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഹറാസാത്തിലെ അൽജസീറ വില്ലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജനറൽ ബോഡി അംഗങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ടി.എസ്.എസ് പ്രസിഡന്റ് തരുൺ രത്നാകരൻ കായിക മേളയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജാഫർ ഷരീഫ് ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ നേർന്നു. സ്പോർട്സ് മീറ്റ് കൺവീനർ മൻസൂർ അബ്ദുൽ കലാം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ഷാഹിൻ ഷാജഹാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
കായിക മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. ക്രിസ്മസ് കരോൾ, കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും പങ്കെടുത്ത നൃത്ത, സംഗീത വിരുന്നും പരിപാടിയെ വർണാഭമാക്കി. വിവിധ കായിക ഇനങ്ങളിൽ നടന്ന വാശിയേറിയ മത്സരങ്ങളിൽ ‘തണ്ടർ ഹോക്സ്’ ടീം ചാമ്പ്യന്മാരായി. ‘ഫയർ ബ്ലേസേഴ്സ്’ ടീം റണ്ണർ അപ്പ് ട്രോഫി കരസ്ഥമാക്കി. പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും റിഹാൻ മൻസൂർ, സ്ത്രീകളിൽ നിന്നും ഷാലത് ബിജു, മഞ്ജുഷ ജിനു എന്നിവർ വ്യക്തിഗത മികവിനുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. ടി.എസ്.എസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
