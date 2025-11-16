Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    16 Nov 2025 9:17 AM IST
    Updated On
    16 Nov 2025 9:17 AM IST

    ന്യൂ ​അ​ൽ വു​റൂ​ദ് സ്കൂ​ളി​ൽ കാ​യി​ക​മേ​ള

    ന്യൂ ​അ​ൽ വു​റൂ​ദ് സ്കൂ​ളി​ൽ കാ​യി​ക​മേ​ള
    ജി​ദ്ദ ന്യൂ ​അ​ൽ വു​റൂ​ദ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ അ​ഫ്സ​ൽ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ന്യൂ ​അ​ൽ വു​റൂ​ദ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​െൻറ വാ​ർ​ഷി​ക കാ​യി​ക​മേ​ള അ​ൽ സാ​മ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ട കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് സ​മാ​പ​ന​മാ​യ​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ നാ​ല് ഹൗ​സു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ന്ന മാ​ർ​ച്ച് പാ​സ്​​റ്റോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​രം അ​ഫ്ദ​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. 2018ലെ ​സ​ന്തോ​ഷ് ട്രോ​ഫി നേ​ടി​യ കേ​ര​ള ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​ഫ്ദ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ ലീ​ഗി​ൽ (ഐ.​എ​സ്.​എ​ൽ.) കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്സി​നാ​യും ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    നി​ല​വി​ൽ ച​ർ​ച്ചി​ൽ ബ്ര​ദേ​ഴ്സി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ബൂ​ട്ട​ണി​യു​ന്ന​ത്. പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, കാ​യി​ക വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി നി​ഹാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ലേ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ, ബാ​സ്ക​റ്റ്ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള സ്കൂ​ളി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

