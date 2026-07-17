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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 July 2026 8:16 PM IST
    Updated On
    date_range 17 July 2026 8:16 PM IST

    അൽഉലയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന കഴുകന്മാരെ ജി.പി.എസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി

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    അൽഉലയിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന കഴുകന്മാരെ ജി.പി.എസ് ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി
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    ജിദ്ദ: വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തിനും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അൽഉലയിൽ പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. റോയൽ കമീഷൻ ഫോർ അൽഉല, കിങ് അബ്​ദുല്ല യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി (കൗസ്​റ്റ്​) സഹകരിച്ചാണ് വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ‘ലാപറ്റ്-ഫേസ്ഡ്’ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കഴുകന്മാരെ ജിപിഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്.

    നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകളും പാരിസ്ഥിതിക ഡാറ്റാ വിശകലനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ദീർഘകാല മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് കൗസ്​റ്റുമായുള്ള ഈ സംയുക്ത ഗവേഷണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    അൽഉല മേഖലയിൽ സജീവമായ ഒരു കഴുകൻകൂട് കണ്ടെത്തുകയും, അത് നേരിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ വെറ്ററിനറി പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് അതിലെ ഒരു കഴുകനിൽ സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചത്. ലാപറ്റ്-ഫേസ്ഡ് കഴുകന്മാരുടെ ചലനങ്ങൾ, പെരുമാറ്റരീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫീൽഡ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, അവയുടെ പ്രധാന വാസസ്ഥലങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യങ്ങൾ, സഞ്ചാരപാതകൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക, അവ നേരിടുന്ന സാധ്യതയുള്ള അപകടമേഖലകൾ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

    ഇത് വന്യജീവികളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയാകും. ഫീൽഡ് മോണിറ്ററിങ്​ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം 20 നും 30 നും ഇടയിൽ ലാപറ്റ്-ഫേസ്ഡ് കഴുകന്മാരെ അൽഉലയിൽ പതിവായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സൗദി അറേബ്യയിലാകെയുള്ള ഈ ഇനം കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണത്തി​െൻറ 2.5 ശതമാനത്തോളം വരും. നിലവിലെ പ്രജനന കാലയളവിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ജോഡി കഴുകന്മാരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ജോഡിയിലെ കഴുകനിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    തങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കഴുകൻ ഇനങ്ങളിൽ ഒന്നായ ലാപറ്റ്-ഫേസ്ഡ് കഴുകനുകളെ ഇൻറർനാഷനൽ യൂനിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറി​െൻറ (ഐ.യു.സി.എൻ) റെഡ് ലിസ്​റ്റിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നവയായാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാരിസ്ഥിതിക വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണിവ.

    ചത്ത ജീവികളുടെ അവശിഷ്​ടങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലും, പോഷകങ്ങൾ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലും, പ്രകൃതിയുടെ സമതുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിലും കഴുകന്മാർ നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കഴുകന്മാരുടെ കൂടു കൂട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സ്രോതസ്സുകൾ, സഞ്ചാരപാതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകും. ഒപ്പം അൽഉലയിലെ സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളുടെ ദീർഘകാല മാനേജ്മെൻറ്​ പ്ലാനിങിന് ഇത് ശക്തമായ അടിത്തറയേകുമെന്നും അധികൃതർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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    TAGS:VulturesGPSal ulaendangered
    News Summary - Special project launched in al-ula to monitor endangered vultures using GPS
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