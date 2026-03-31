തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് സുഗമമാക്കാൻ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ സെൻറർ സജ്ജം -ഹജ്ജ്​ മന്ത്രി

തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് സുഗമമാക്കാൻ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ സെൻറർ സജ്ജം -ഹജ്ജ് മന്ത്രിtext_fields
മദീന: പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ നിലവിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്, വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ സെൻറർ സജ്ജമാക്കിയതായി സൗദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം. അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ അറിയിച്ചു.
സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ജനറൽ അതോറിറ്റിയുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുക. മദീനയിലെ കിങ് സൽമാൻ ഇൻറർനാഷനൽ കോൺഫറൻസ് സെൻററിൽ മൂന്നാമത് ‘ഉംറ - സിയാറ ഫോറം’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മേഖലയിലെ ഏത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഹജ്ജ്-ഉംറ സംവിധാനം സജ്ജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register