Madhyamam
    date_range 31 March 2026 8:27 PM IST
    തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് സുഗമമാക്കാൻ പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ സെൻറർ സജ്ജം -ഹജ്ജ്​ മന്ത്രി

    ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ മദീനയിൽ മൂന്നാമത് ‘ഉംറ - സിയാറ ഫോറം’ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്​ത്​ സംസാരിക്കുന്നു

    മദീന: പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ നിലവിലെ സവിശേഷ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച്, വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകരുടെ വരവ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഓപ്പറേഷൻ സെൻറർ സജ്ജമാക്കിയതായി സൗദി ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രാലയം. അപ്രതീക്ഷിത വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതിനും തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്​ ഹജ്ജ്-ഉംറ മന്ത്രി ഡോ. തൗഫീഖ് അൽ റബീഅ അറിയിച്ചു.

    സൗദി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ജനറൽ അതോറിറ്റിയുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായും സഹകരിച്ചാണ് ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുക. മദീനയിലെ കിങ്​ സൽമാൻ ഇൻറർനാഷനൽ കോൺഫറൻസ് സെൻററിൽ മൂന്നാമത് ‘ഉംറ - സിയാറ ഫോറം’ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മേഖലയിലെ ഏത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ ഹജ്ജ്-ഉംറ സംവിധാനം സജ്ജമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.

    TAGS: Pilgrimes, Arrival, Saudi Arabia
    News Summary - Special operation center ready to facilitate the arrival of pilgrims, says Hajj Minister
