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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 6:20 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 6:20 PM IST

    ബാച്ചിലർമാർക്ക്​ പ്രത്യേക പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങൾ: 10 മാസത്തിനിടെ 1,360 ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ച് സൗദി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മന്ത്രാലയം

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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ബാച്ചിലർമാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കുമുള്ള കൂട്ടായ പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 10 മാസത്തിനിടെ 1,360-ലധികം ലൈസൻസുകൾ അനുവദിച്ചതായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഭവന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഇത്തരം താമസസൗകര്യങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കിയതിന് ശേഷം, നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പ്രകടമായ വർദ്ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

    കൂട്ടായ താമസമേഖലയെ കൂടുതൽ സുസംഘടിതമാക്കുന്നതിനും തൊഴിലാളികളുടെ പാർപ്പിടങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്.

    നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതുമുതൽ ലൈസൻസിനായുള്ള അപേക്ഷകളിൽ വലിയ വർദ്ധനവാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലായ ‘ബലദി’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി അനുവദിച്ച ഈ ലൈസൻസുകൾ പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 10 ലക്ഷത്തോളം ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള താമസസൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

    ആരോഗ്യപരവും സുരക്ഷിതവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കുന്ന പാർപ്പിടങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും, സുരക്ഷിതമായ താമസസാഹചര്യങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ വിപുലീകരണം ശക്തമായ ഒരു ചാലകശക്തിയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    ഈ തീരുമാനത്തി​െൻറ പരിധിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ‘ബലദി’ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ലൈസൻസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമായി തങ്ങളുടെ പദവികൾ നിയമവിധേയമാക്കുന്നത് ഈ മേഖലയുടെ സുസ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും, വ്യക്തിഗത കൂട്ടായ താമസ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഗുണനിലവാരം ആഗോള നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുമെന്നും മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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    TAGS:bachelorshousingSaudi ArabiaMinistry of Municipality
    News Summary - Special Housing Centers for Bachelors: Saudi Municipality Ministry Issues 1,360 Licenses in 10 Month
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