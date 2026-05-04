    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 May 2026 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 8:08 AM IST

    മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ളി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ബു​ള്ള​റ്റി​നു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി

    മ​ക്ക: വി​വി​ധ ഹൈ​വേ​ക​ൾ വ​ഴി മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യി ഇ​ഹ്റാ​മി​െൻറ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ (മീ​ഖാ​ത്ത്) കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ബു​ള്ള​റ്റി​നു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ എ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്കി​യ വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ​ര​മാ​വ​ധി-​കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല, കാ​റ്റി​െൻറ ദി​ശ, മ​ഴ​യ്ക്കു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത, അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലെ ഈ​ർ​പ്പം, മ​റ്റ് പ്ര​ധാ​ന കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ബു​ള്ള​റ്റി​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ച​ല​നം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ക്ക​യി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തു​വ​രെ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഈ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി പു​തു​ക്കി ന​ൽ​കും. ഇ​ത് ഇ​ഹ്റാ​മി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നു​ബ​ന്ധ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ സ​മ​യം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​ത്.

    അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും വി​ന്യ​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Special bulletins were released to make weather information available in the Micahs
