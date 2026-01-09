Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅത്യാഹിത സേവനത്തിനായി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:02 AM IST

    അത്യാഹിത സേവനത്തിനായി സൗദിയിൽ പ്രത്യേക ‘ആംബുലൻസ് ഫണ്ട്’

    text_fields
    bookmark_border
    അത്യാഹിത സേവനത്തിനായി സൗദിയിൽ പ്രത്യേക ‘ആംബുലൻസ് ഫണ്ട്’
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റ്, ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്രം

    ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​ത്യാ​ഹി​ത ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യും ഹെ​ൽ​ത്ത് എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടും ത​മ്മി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ‘ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഫ​ണ്ട്’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    അ​ത്യാ​ഹി​ത സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്ഥി​ര​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഫ​ണ്ട് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​യ​മ​പ​ര​വും മ​ത​പ​ര​വു​മാ​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച് എ​ൻ​ഡോ​വ്​​മെ​ന്റ്​​​ വ​ഴി​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ത്യാ​ഹി​ത ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ​രു​മാ​നം മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചി​കി​ത്സാ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കും. ഇ​ത് അ​ത്യാ​ഹി​ത​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ക​ര​ണ സ​മ​യം കു​റ​യ്ക്കാ​നും ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. അ​തു​വ​ഴി കൂ​ടു​ത​ൽ ജീ​വ​നു​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട്ട് ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക​യാ​കും ഈ ​പു​തി​യ ഫ​ണ്ടെ​ന്ന് സൗ​ദി റെ​ഡ് ക്ര​സ​ൻ​റ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ambulanceguflnewsgulfemergency servicesspecial day
    News Summary - Special 'ambulance fund' in Saudi Arabia for emergency services
    Similar News
    Next Story
    X