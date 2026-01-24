Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jan 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jan 2026 9:24 AM IST

    'സ്പി​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വി​ക്ട​റി 2026' ദ​മ്മാ​മി​ൽ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    സ്പി​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വി​ക്ട​റി 2026 ദ​മ്മാ​മി​ൽ വ​ൻ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    വ്യോ​മ സൈ​നി​ക അ​ഭ്യാ​സം ‘സ്പി​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വി​ക്ട​റി 2026’ ന​ട​ക്കു​ന്ന എ​യ​ർ വാ​ർ​ഫെ​യ​ർ സെ​ന്റ​റി​ൽ റോ​യ​ൽ സൗ​ദി വ്യോ​മ​സേ​ന ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ അ​മീ​ർ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദ​മ്മാം: ആ​ധു​നി​ക യു​ദ്ധ​ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര സൈ​നി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ​യും ക​രു​ത്തു​റ്റ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ‘സ്പി​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വി​ക്ട​റി 2026’ വ്യോ​മാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന് കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ എ​യ​ർ വാ​ർ​ഫെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബൃ​ഹ​ത്താ​യ സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി സാ​യു​ധ സേ​ന​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം 15 സ​ഖ്യ​ക​ക്ഷി​ക​ളും പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്നു. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ക​ര, വ്യോ​മ, നാ​വി​ക, വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ മ​റ്റു​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സൈ​നി​ക വ്യൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്നു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ, ജോ​ർ​ഡ​ൻ, മൊ​റോ​ക്കോ, യു.​എ​സ്.​എ, യു.​കെ, ഫ്രാ​ൻ​സ്, ഇ​റ്റ​ലി, ഗ്രീ​സ്, പാ​കി​സ്​​താ​ൻ, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, മ​ലേ​ഷ്യ, തു​ർ​ക്കി എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സൗ​ദി​ക്കൊ​പ്പം അ​ണി​ചേ​രു​ന്ന​ത്.

    ഇ​വ കൂ​ടാ​തെ സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ർ​ഡ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​സി ഓ​ഫ് സ്​​റ്റേ​റ്റ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി, ജി.​സി.​സി ഏ​കീ​കൃ​ത സൈ​നി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​രും ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. യു​ദ്ധ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ഏ​കോ​പ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന അ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ൽ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്, സൈ​ബ​ർ യു​ദ്ധ​മു​റ​ക​ളി​ലെ നൈ​പു​ണ്യം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സേ​ന​ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ​ന്ന​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ഷ​നു​ക​ളും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​​ക്കാ​ണ്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ലെ​യും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണി​തെ​ന്ന്​ റോ​യ​ൽ സൗ​ദി വ്യോ​മ​സേ​ന ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ലെ​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ അ​മീ​ർ തു​ർ​ക്കി ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭ്യാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് പു​രോ​ഗ​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​ൽ ഹു​ഫൂ​ഫി​ലെ വി​പു​ല​മാ​യ വ്യോ​മ​താ​വ​ള​ത്തി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും ഭാ​വി​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു വ​ന്നേ​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ സാ​യു​ധ സേ​ന സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഏ​റ്റ​വും നൂ​ത​ന​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘സ്പി​യേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് വി​ക്ട​റി 2026’, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:DammamAir ForceSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - 'Spears of Victory 2026' air force exercise begins in Dammam
