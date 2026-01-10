Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Jan 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    10 Jan 2026 8:53 AM IST

    ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ സം​വാ​ദ സ​മ്മേ​ള​നം; സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും –സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി

    സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട​ത് ധീ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം
    ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ സം​വാ​ദ സ​മ്മേ​ള​നം; സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കും –സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി
    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ

    സ​ൽ​മാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: യ​മ​നി​ലെ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​രം തേ​ടു​ന്ന​തി​നാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ സം​വാ​ദ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി സം​ഘാ​ട​ക​സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി അ​മീ​ർ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​നി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നു​മു​ള്ള മു​ഴു​വ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ലോ വി​വേ​ച​ന​മോ ഇ​ല്ലാ​തെ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. യ​മ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​െൻറ ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യ​മ​നി​ലെ തെ​ക്ക​ൻ പ്ര​ശ്‌​ന​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ദി സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു യ​ഥാ​ർ​ഥ പ​രി​ഹാ​ര പാ​ത​യു​ണ്ട്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സ​മൂ​ഹം റി​യാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​തി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കും. ഈ ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ തെ​ക്ക​ൻ യ​മ​നി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ അ​വ​രു​ടെ ഇ​ച്ഛ​ക​ളും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ളും നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന ന്യാ​യ​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ഒ​രു കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​രെ ഒ​രു​മി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സൗ​ദി ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​ൻ ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ നേ​താ​ക്ക​ൾ എ​ടു​ത്ത തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​നെ​യും അ​തി​െൻറ എ​ല്ലാ പ്ര​ധാ​ന, അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളെ​യും പി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ധീ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു.

    ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ധീ​ര​വും ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​െൻറ ഭാ​വി​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. റി​യാ​ദ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മ​റ്റ് ദ​ക്ഷി​ണ യ​മ​ൻ ജ​ന​ത​യെ അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:yamenPeace ConferenceSaudi Defense Minister
