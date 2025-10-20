Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 20 Oct 2025 10:45 AM IST
    date_range 20 Oct 2025 10:45 AM IST

    സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 3.9 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ

    സൗ​ദി റെ​യി​ൽ​വേ ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ടം; ഈ ​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ 3.9 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യു​ടെ റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല 2025ലെ ​മൂ​ന്നാം പാ​ദ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​താ​യി ജ​ന​റ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് അ​തോ​റി​റ്റി (ജി.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 3.9 കോ​ടി ക​വി​ഞ്ഞു. ആ​കെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ 2.52 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം പേ​രും ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ വ​ഴി​യാ​ണ് സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 27 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​താ​യി അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ ഹ​റ​മൈ​ൻ ഹൈ ​സ്പീ​ഡ് റെ​യി​ലി​ൽ മാ​ത്രം 20.7 ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത് ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ലെ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    നോ​ർ​ത്തേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല (എ​സ്.​എ.​ആ​ർ.) വ​ഴി 2.51 ല​ക്ഷം പേ​രും ഈ​സ്റ്റേ​ൺ റെ​യി​ൽ​വേ ശൃം​ഖ​ല വ​ഴി 3.78 ല​ക്ഷം പേ​രും യാ​ത്ര ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ് ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ട്രെ​യി​ൻ സ​ർ​വി​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. 3.63 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ൻ​ട്രാ സി​റ്റി ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​ത്. 2.52 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി റി​യാ​ദ് മെ​ട്രോ ഇ​തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ, ജി​ദ്ദ​യി​ലെ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ഷ​ട്ടി​ലി​ൽ 1.02 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദി​ലെ പ്രി​ൻ​സ​സ് നൂ​റ ബി​ൻ​ത് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ഷ​ട്ടി​ലി​ൽ 9.67 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത്. ച​ര​ക്കു​ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. 40.9 ല​ക്ഷം ട​ണി​ല​ധി​കം ച​ര​ക്കു​ക​ളും 2.27 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ണ്ടെ​യ്‌​ന​റു​ക​ളും റെ​യി​ൽ മാ​ർ​ഗം ക​യ​റ്റി അ​യ​ച്ചു.ഇ​ത് സൗ​ദി സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക, ഖ​ന​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കി​നെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും ച​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത മാ​ർ​ഗം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും റെ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

