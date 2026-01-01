Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Jan 2026 10:40 AM IST
    1 Jan 2026 10:43 AM IST

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ഏ​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ മ​ടി​ക്കി​ല്ല -സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ

    ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ഏ​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യെ​യും നേ​രി​ടാ​ൻ മ​ടി​ക്കി​ല്ല -സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ
    സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​തവ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: ദേ​ശീ​യ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ഏ​തൊ​രു ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മോ ഭീ​ഷ​ണി​യോ നേ​രി​ടാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മ​ടി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ. സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭാ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക, മേ​ഖ​ല സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. യ​മ​​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ, സ്ഥി​ര​ത, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം എ​ന്നി​വ​യോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യും യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ സ​ർ​ക്കാ​റി​നു​മു​ള്ള പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    യ​മ​നി​ലെ അ​ന്യാ​യ​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷം രൂ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഖേ​ദ​മു​ണ്ട്. യ​മ​നി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷം ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ദി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​തി​രാ​ണി​ത്. സ​ഖ്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ലം​ഘി​ക്കു​ന്ന അ​ന്യാ​യ​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. യ​മ​നി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മ​ല്ല. കൂ​ടാ​തെ, സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​മാ​യ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച എ​ല്ലാ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് വി​രു​ദ്ധ​വു​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ​റ​ഞ്ഞു.

    യ​മ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റി​​ന്റെ അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന മാ​നി​ച്ചും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ വി​കാ​സം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഹ​ള​ർ മൗ​ത്ത്, അ​ൽ​മ​ഹ്‌​റ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലെ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യ​മ​നി​ലെ സം​ഖ്യ​സേ​ന​ക്കു​ള്ള പ​ങ്കി​നെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

    യു​ക്തി​ദീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​​ന്റെ​യും ന​ല്ല അ​യ​ൽ​പ​ക്ക​ത്തി​​ന്റെ​യും ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ജി.​സി.​സി രാ​ഷ്​​ട്ര​ങ്ങ​ളെ​യും യ​മ​​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നു​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ താ​ൽ​പ​ര്യം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. യ​മ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​മാ​റാ​ത്തി സേ​ന​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന യ​മ​​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തോ​ട് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​തേ​ൺ ട്രാ​ൻ​സി​ഷ​ന​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​നും യ​മ​നി​ലെ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും ക​ക്ഷി​ക്കും ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്ലാ സൈ​നി​ക, സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്കു​മെ​ന്നും സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ര​ണ്ട് സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും സൗ​ദി ഈ ​ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​വൃ​ദ്ധി, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ഒ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ​യോ​ട് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

