    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Aug 2025 11:55 AM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 11:55 AM IST

    റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് 1.4 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ക്കും –ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി

    റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം

    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദ് കി​ങ് ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ടെ​ർ​മി​ന​ൽ ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ക​സ​നം 1.4 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​കു​മെ​ന്ന് ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ്വാ​ലി​ഹ്​ അ​ൽ​ജാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ മ​റ്റു ടെ​ർ​മി​ന​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം കി​ങ്​ ഖാ​ലി​ദ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​​ന്റെ ശേ​ഷി പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം മൊ​ത്തം ഏ​ക​ദേ​ശം 5.6 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​യി വ​ർ​ധി​ക്കും.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും, ആ​ഗോ​ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് ഹ​ബ് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ അ​തി​ന്റെ പ​ങ്ക് ഏ​കീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഷി​പ്പി​ങ്, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ക​സ​ന​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വു​മാ​യ സ്വാ​ധീ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം, ടൂ​റി​സം, വ്യാ​പാ​രം എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ റി​യാ​ദി​ന്റെ പ​ദ​വി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ൽ​ജാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മു​ന്നോ​ടി​യാ​ണി​ത്. പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 10 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ശേ​ഷി 2050 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും 18.5 കോ​ടി​യാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്നും അ​ൽ​ജാ​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​ത്ത പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ സൗ​ദി​യു​ടെ വ്യോ​മ​യാ​ന മേ​ഖ​ല സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന അ​ഭൂ​ത​പൂ​ർ​വ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കൊ​പ്പം മു​ന്നേ​റാ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​ള്ളി​ലാ​ണ്​ ഈ ​പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

