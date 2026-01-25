Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    25 Jan 2026 9:34 AM IST
    Updated On
    25 Jan 2026 9:34 AM IST

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​െൻറ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​െൻറ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ക്കു​ന്നു
    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യി​ലും വി​ശ്വ​സ്ത​ത​യി​ലും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള പ്ര​മു​ഖ ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി 28ന് ​സോ​ഫ്റ്റ് ലോ​ഞ്ചി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ഷോ​റൂ​മി​െൻറ വ​മ്പി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചി​ന് ന​ട​ക്കും.

    ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന​യും സു​താ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത ബ്രാ​ൻ​ഡാ​ണ് സോ​ന ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് എ​ന്ന്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​വി​രു​തും ആ​ധു​നി​ക ഡി​സൈ​നു​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന സോ​ന​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്ര ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി​യ​വ​യാ​ണ്.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ സോ​ന​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ നി​ർ​ണാ​യ​ക ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണ് അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ലെ ഈ ​പു​തി​യ ഷോ​റൂം. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ഷോ​പ്പി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് ഡി​സൈ​നു​ക​ളു​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ളും പ​രി​മി​ത​കാ​ല പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ളും ക​മ്പ​നി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ലെ​യും കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​മാ​യ എ​ല്ലാ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ ക​ള​ക്ഷ​നു​ക​ൾ കാ​ണു​ന്ന​തി​നും ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യും മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Sona Gold & Diamonds opens new showroom in Al Khobar
