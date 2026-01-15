Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    15 Jan 2026 8:42 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:42 AM IST

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം; ഒ.​ഐ.​സി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മോ വി​ഭ​ജ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളോ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി
    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം സം​ര​ക്ഷി​ക്ക​ണം; ഒ.​ഐ.​സി തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ
    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ സൗ​ദി മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ

    പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മോ വി​ഭ​ജ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളോ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കിറി​യാ​ദ്: സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ ഐ​ക്യ​ത്തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത​ക്കും വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്ത​മാ​യി എ​തി​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ (ഒ.​ഐ.​സി) വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ യോ​ഗ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    സോ​മാ​ലി​യ​യു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മോ വി​ഭ​ജ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളോ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സോ​മാ​ലി​യ​ൻ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ വി​ല​യി​രു​ത്തി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ട് സൗ​ദി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി, കി​ഴ​ക്ക​ൻ ജ​റൂ​സ​ലം ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്​​ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ത്തെ സൗ​ദി പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സ​മാ​ധാ​ന​വും പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു. സൗ​ദി​യി​ൽ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ‘ഗ​ൾ​ഫ് ഷീ​ൽ​ഡ് 2026’ സം​യു​ക്ത സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​ത്തെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വ്യോ​മ​സേ​ന​ക​ൾ, വ്യോ​മ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന​ക​ൾ, ഏ​കീ​കൃ​ത സൈ​നി​ക ക​മാ​ൻ​ഡ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക പ്ര​തി​രോ​ധ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും സൈ​നി​ക സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യും ത​യാ​റെ​ടു​പ്പും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഐ​ക്യം പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ഈ ​സൈ​നി​കാ​ഭ്യാ​സ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

