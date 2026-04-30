Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദിയിലെ അഞ്ച്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 April 2026 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 6:34 AM IST

    സൗദിയിലെ അഞ്ച് ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ സോളാർ പദ്ധതികൾ; വീണ്ടും ലുലു ഗ്രൂപ്പി​െൻറ ഹരിത ഊർജ്ജ മാതൃക

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    സൗദിയിലെ അഞ്ച് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ സോളാർ ഊർജ്ജ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാംഘട്ട സോളാർ ഊർജ്ജ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാനൂ-ക്ലീൻമാക്സ് സംയുക്ത സംരംഭത്തി​െൻറ സഹകരണത്തോടെ അഞ്ച് പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളുടെ മേൽക്കൂരയിലാണ് സോളാർ പവർ പ്ലൻറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തുപകരുന്നതാണ് ഈ പുതിയ ചുവടുവെപ്പ്.

    പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റിയാദ് അവന്യൂ മാളിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ 1,089 kWp ശേഷിയുള്ള പ്ലാൻറ്​ സ്ഥാപിക്കും. ഇതിലൂടെ പ്രതിവർഷം 18.5 ലക്ഷം kWh വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ദമ്മാം ഷാതി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ 810 kWp (14.1 ലക്ഷം kWh), റാഖ ബ്രാഞ്ചിൽ 581 kWp (1.01 ദശലക്ഷം kWh), റയ്യാനിൽ 550 kWp (962,500 kWh), കിഴക്കൻ ദമ്മാമിലെ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ 187 kWp (327,250 kWh) എന്നിങ്ങനെയാണ് മറ്റ് പ്ലാൻറുകളുടെ ഉത്പാദന ശേഷി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    റിയാദിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലുലു സൗദി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസും കാനൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് എനർജി ചെയർമാൻ ഫഹദ് ഫൗസി കാനൂവും കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ഈസ്​റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് റീജനൽ ഡയറക്ടർ ഷംനാസ് പള്ളിക്കണ്ടി, പ്രോജക്ട്സ് ജനറൽ മാനേജർ സാഹിദ് അസ്ഹർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജർ സയിദ് ബത്തേൽ അൽ സുബായി എന്നിവരും, കാനൂ ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സി.ഇ.ഒ മനോജ് കുമാർ ത്രിപാഠി, പ്രശാന്ത് കരുണാകരൻ, അലി കാനൂ, സാക്കിർ അലി എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു.

    റീട്ടെയിൽ മേഖലയിൽ പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്ന സജീവ ഇടപെടലുകളുടെ തുടർച്ചയാണിതെന്ന് മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് വ്യക്തമാക്കി. കാനൂ-ക്ലീൻമാക്സ് പോലുള്ള വിദഗ്ധരുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം വഴി പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പരിസ്ഥിതി ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലും സോളാർ പ്ലാൻറ​േകൾ പൂണേമായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നതോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ഹരിതാഭമായ ഷോപ്പിങ്​ അനുഭവം ലഭ്യമാകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:solar projectsgulfnewshypermarketsSaudi Arabia
    News Summary - Solar projects in five hypermarkets in Saudi Arabia; Lulu Group's green energy model once again
    X