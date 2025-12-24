Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    24 Dec 2025 8:35 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 8:35 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സം; ബാങ്ക് സേവന നിരക്കുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് സൗദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക്

    • ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്കും വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ങ്ക് ചാ​ർ​ജു​ക​ൾ കു​റ​യും
    • 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽവ​രും
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ്വാ​സം; ബാങ്ക് സേവന നിരക്കുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് സൗദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ബാ​ങ്കി​ങ്, പേ​യ്‌​മെൻറ്​ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫീ​സു​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ ഇ​ള​വു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ദി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് (സാ​മ) പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ങ്കി​ങ്​ താ​രി​ഫി​ന് പ​ക​രം പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച ഗൈ​ഡ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റ് ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ബാ​ധ​ക​മാ​യ ഈ ​പു​തി​യ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച് 60 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രും.

    റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് ഇ​ത​ര വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് ഫീ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കു​റ​വ് വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​മ്പ് വാ​യ്പാ തു​ക​യു​ടെ ഒ​രു ശ​ത​മാ​നം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 5,000 റി​യാ​ൽ വ​രെ ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന ഫീ​സ്, ഇ​നി മു​ത​ൽ 0.5 ശ​ത​മാ​നം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 2,500 റി​യാ​ലാ​യി കു​റ​യും. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഹ​ന വാ​യ്പ​ക​ൾ​ക്കും ഇ​ത് വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

    ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, മ​ദാ കാ​ർ​ഡ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ർ​ഡ് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ പു​തി​യ കാ​ർ​ഡ് എ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സ് 30 റി​യാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് 10 റി​യാ​ലാ​യി കു​റ​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര ഇ​ട​പാ​ട് ഫീ​സ്, ഇ​ട​പാ​ട് തു​ക​യു​ടെ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ദാ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ​ണം പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ലു​ക​ൾ (ഗ​ൾ​ഫ് ഒ​ഴി​കെ) ഇ​ട​പാ​ട് മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി 25 റി​യാ​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 2,500 റി​യാ​ൽ വ​രെ​യു​ള്ള കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 50 ഹ​ലാ​ല​യും അ​തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലു​ള്ള തു​ക​ക്ക്​ ഒ​രു റി​യാ​ലും മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ഫീ​സ്. കൂ​ടാ​തെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട് സ്​​റ്റേ​റ്റ്‌​മെൻറു​ക​ൾ, ക​ടം സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള അ​ക്കൗ​ണ്ട് സ്​​റ്റേ​റ്റ്‌​മെൻറു​ക​ൾ​ക്കും ആ​ദ്യ​മാ​യി എ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ടം സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നും ഫീ​സ് ന​ൽ​കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. സ്​​റ്റേ​റ്റ്‌​മെൻറു​ക​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ചെ​ക്ക് ബു​ക്ക് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ ഓ​ർ​ഡ​റു​ക​ൾ​ക്കും ബാ​ങ്ക് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന നി​ര​ക്കു​ക​ളി​ലും കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വ് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. ബാ​ങ്ക് ചെ​ക്ക് ഇ​ഷ്യൂ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ര​ക്ക് 10 റി​യാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് റി​യാ​ലാ​യി കു​റ​ച്ചു. ശാ​ഖ​ക​ൾ വ​ഴി സ്​​റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ്​ പേ​യ്‌​മെൻറ്​ ഓ​ർ​ഡ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫീ​സും അ​ഞ്ച് റി​യാ​ലാ​യി കു​റ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഈ ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക രം​ഗ​ത്ത് വ​ലി​യ ഗു​ണ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

