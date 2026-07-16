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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 July 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 7:39 AM IST

    ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റു​മാ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ‘സോ​ക്പ’

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    ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റു​മാ​ർ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി ‘സോ​ക്പ’
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ പ​ണം എ​ങ്ങ​നെ ലാ​ഭി​ക്ക​ണം, എ​വി​ടെ നി​ക്ഷേ​പി​ക്ക​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ​ക്ക് (ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റു​മാ​ർ​ക്ക്) പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു.

    ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​രും അ​തോ​റി​റ്റി ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗ്യ​താ പ്രോ​ഗ്രാ​മോ പ​രി​ശീ​ല​ന​മോ ഇ​നി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പാ​സാ​ക​ണം.

    സൗ​ദി​യി​ലെ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​റു​മാ​രു​ടെ​യും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ളു​ടെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ‘സോ​ക്പ’ ആ​ണ് പു​തി​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ഈ ​മാ​സം (ജൂ​ലൈ) 30 മു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള​വ​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​പ് ത​ന്നെ ഈ ​യോ​ഗ്യ​താ കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സോ​ക്പ പ്ര​ത്യേ​കം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷം വ​രെ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​കു​ന്ന​ത് വ​ഴി ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കാ​നും വൈ​ക​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ഈ ​നി​ബ​ന്ധ​ന കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത പ​ക്ഷം ലൈ​സ​ൻ​സ് പു​തു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി വി​ല​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യും. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​വും മി​ക​ച്ച​തു​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ഉ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് അ​തി​നു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ അ​റി​വും പ്രാ​പ്തി​യു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​കും.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം, അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​ടെ തെ​റ്റാ​യ ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ​ണം ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ഈ ​നി​യ​മം വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും

    മു​മ്പ് ഇ​ത്ത​രം സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഉ​പ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ പു​തി​യ തീ​രു​മാ​ന​പ്ര​കാ​രം ഈ ​അ​ധി​കാ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ‘സോ​ക്പ’​യി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​തോ​റി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലൈ​സ​ൻ​സ് എ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പു​തി​യ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ, കാ​ലാ​വ​ധി, നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - ‘SOCPA’ makes eligibility test mandatory for financial consultants
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