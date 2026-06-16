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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Jun 2026 10:17 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jun 2026 10:17 PM IST

    സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം: ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് സൗദി മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ആദരവ്

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    സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം: ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് സൗദി മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ആദരവ്
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമൂഹിക-മാനവവിഭവശേഷി വികസന മേഖലകളിൽ നിർണായക സംഭാവനകൾ നൽകി വരുന്ന ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിന് രാജ്യത്തി​െൻറ ഔദ്യോഗിക ആദരവ്. റിയാദിൽ നടന്ന ‘സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ശാക്തീകരണ ഫോറത്തി​െൻറ’ സമാപന ചടങ്ങിലാണ്, പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന വിജയശില്പികളിലൊരാളായ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ മാനവവിഭവശേഷി-സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചത്.

    ചടങ്ങിൽ മന്ത്രാലയത്തിലെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ ഡെപ്യൂട്ടി മിനിസ്​റ്റർ ബദർ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ സുവൈലമിൽ നിന്നും ലുലു സൗദി അറേബ്യ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്സ് എച്ച്.ആർ ആൻഡ്​ ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് ജനറൽ മാനേജർ അബ്​ദുല്ല ഹമദ് അൽ ഖബ്ബാബിനാഹ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

    രാജ്യത്തി​െൻറ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ ദേശീയ വികസന പദ്ധതികളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി മാനവവിഭവശേഷി മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ സ്വദേശികൾക്കായി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്​ടിക്കാനും, മികച്ച തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം നൽകി അവരെ ദീർഘകാല സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കാനും ലുലുവിന് സാധിച്ചതായി മന്ത്രാലയം വിലയിരുത്തി.

    മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഈ ഉന്നത അംഗീകാരം ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്നതാണെന്ന് ലുലു സൗദി അറേബ്യ ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് പ്രതികരിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയിലുടനീളം സുസ്ഥിരമായ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തി​െൻറ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ പുരസ്കാരമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സൗദി വിഷൻ 2030-​െൻറ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ് ലുലുവി​െൻറ ഓരോ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. സ്വദേശി യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും ദേശീയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സജീവ പങ്കാളികളാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സമഗ്രമായ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ ലുലു എന്നും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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    TAGS:saudi ministrylulu groupSaudi Arabia News
    News Summary - Social Empowerment: Saudi Ministry of Human Resources honors LuLu Group
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