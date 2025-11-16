Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 5:12 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 5:12 PM IST

    സാമൂഹികപ്രവർത്തകനായ വർക്കല സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

    സാമൂഹികപ്രവർത്തകനായ വർക്കല സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു
    ഷബീർ അബ്‌ദുൽ ഖാദർ നജാഹി

    Listen to this Article

    റിയാദ്: പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ സാമൂഹികപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം വർക്കല ചിലക്കൂർ സ്വദേശി സബീന മൻസിൽ ഷബീർ അബ്‌ദുൽ ഖാദർ നജാഹി (42) റിയാദിൽ നിര്യാതനായി. ഞായറാഴ്​ച പുലർച്ചെ റബുഅയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

    ദീർഘകാലമായി റിയാദിൽ പ്രവാസിയായിരുന്നു. പിതാവ്​: എ.കെ. തുഫൈൽ. മാതാവ്: അസീമ ബീവി. ഭാര്യ: എൻ. അൻസി. നാലു വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. മരണാനന്തര നടപടിക്രമങ്ങൾ ഐ.സി.എഫ് വെൽഫെയർ സെക്രട്ടറി റസാഖ് വയൽക്കരയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു.

