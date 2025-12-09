Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 4:14 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 4:14 PM IST

    ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസത്തിനൊടുവിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ബാവക്ക വിടപറഞ്ഞു

    ദീർഘകാലത്തെ പ്രവാസത്തിനൊടുവിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ബാവക്ക വിടപറഞ്ഞു
    Listen to this Article

    ദമ്മാം: നാലര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട പ്രവാസത്തിനൊടുവിൽ മലയാളി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ ദമ്മാമിൽ നിര്യാതനായി. പൊതുവെ ദമ്മാമിലെ മലയാളികൾ ‘ബാവക്ക’ എന്ന്​ വിളിക്കുന്ന ​തൃശൂർ കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി ചൂലൂക്കാരൻ മുഹ്‌യുദ്ദീൻ ബാവ (75) കഴിഞ്ഞദിവസം പുലർച്ചയോടെയാണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദമ്മാം സെൻട്രൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചത്.

    ദമ്മാം കേന്ദ്രമായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ജീവകാരുണ്യ,സാമൂഹ്യ രംഗത്ത്​ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ബാവക്ക, നൂറു കണക്കിന് നിരാലംബരായ പ്രവാസികൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നു. പ്രവാസ ലോകത്തെ വിപുലമായ സൗഹൃദത്തിനുടമയായ ഇദ്ദേഹത്തി​െൻറ വിയോഗം ഏറെ വിഷമത്തോടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ കേട്ടത്.

    സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയത്തി​െൻറ രുചിയറിഞ്ഞതോടെ കഴിഞ്ഞ കുറേകാലമായി പൊതുരംഗത്തു നിന്നും അൽപ്പം ഉൾവലിഞ്ഞു നിൽക്കെയാണ് മരണം. ഭാര്യ: നബീസ, മക്കൾ: സക്കീന, ഇസ്മാഈൽ, സലിം, ജാസ്മിൻ, സഗീർ (ദമ്മാം).

    TAGS:Social ActivistDeathsBavakka
    News Summary - Social activist Bavakka passes away
