Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 5:50 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 6:04 PM IST

    സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ അബ്​ദുൽ സലീം നിര്യാതനായി

    text_fields
    bookmark_border
    സാമൂഹികപ്രവർത്തകൻ അബ്​ദുൽ സലീം നിര്യാതനായി
    cancel
    camera_alt

    അബ്​ദുൽ സലീം

    Listen to this Article

    ദമ്മാം​: മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽ അഹ്സയിൽ പ്രവാസിയായ തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് കൊയ്ത്തൂർകോണം സ്വദേശി അബ്​ദുൽ സലീം ഹൃദയാഘാതംമൂലം നിര്യാതനായി. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സ്വയം വാഹനമോടിച്ച് അൽഅഹ്സ ജാഫർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ചികത്സയിലിരിക്കെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

    ഒ.ഐ.സി.സി അൽ അഹ്സ കമ്മിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടിവ് മെംബറും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്നു അബ്​ദുൽ സലീം. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകുന്നതിനുള്ള നിയമ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അൽ അഹ്സ ഒ.ഐ.സി.സി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട്. ഭാര്യ: ഹസീന. മക്കൾ: ഹാരിസ്, സുബ്ഹാന. അബ്ദുൽ സലീമിന്റെ വേർപാടിൽ അൽ അഹ്സ ഒ.ഐ.സി.സി അനുശോചിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Social ActivistOICC saudiThiruvananthapuram native deathObit Saudi
    News Summary - Social activist Abdul Salim passes away
    Similar News
    Next Story
    X