Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:10 AM IST

    സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025; ര​ണ്ടാം​വാ​രത്തി​ൽ എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.സി​ക്ക് ജ​യം

    റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ ​എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ ര​ണ്ടാം​വാ​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: തെ​ക്കേ​പ്പു​റം പ്രാ​ദേ​ശി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ സം​ഗ​മം ക​ൾ​ച​റ​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 31ാമ​ത് ക്ലൗ​ഡ്ബെ​റി ഡെ​ന്റ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ബൈ ​എ.​ജി.​സി സം​ഗ​മം സോ​ക്ക​ർ 2025 പ​വേ​ർ​ഡ് ബൈ ​ന്യൂ സ്പൈ​ഡ​ർ പ്ല​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ര​ണ്ടാം​വാ​ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ ടീം ​എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി​ക്ക് വി​ജ​യം. ടീം ​കി​ക്കെ​ഴ്സ് എ​ഫ്.​സി​ക്കെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്നു ഗോ​ളി​നാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യം.

    എ​ൽ ഫി​യാ​ഗോ എ​ഫ്.​സി താ​രം യാ​സ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ള്ള ടൈം ​ഹൗ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം ടെ​ഫ ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സി.​എം.​സി ഐ.​ടി ഹെ​ഡ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി ​മാ​ളി​യേ​ക്ക​ലും സം​ഗ​മം ട്രോ​ഫി ഡാ​ഫൊ​ഡി​ൽ​സ് ഗ്രൂ​പ് എം.​ഡി ഹൈ​സം ആ​ദ​മും ചേ​ർ​ന്നു സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സം​ഗ​മം ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഖി​ദി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡും അ​ത്‌​ല​റ്റി​കോ അ​ൽ ദി​രി​യ ടീ​മും മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഖി​ദി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ടീ​മി​ന്റെ റെ​മി​ൻ ഷാ​ഹി​ദ് ആ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. സം​ഗ​മം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​വി ഹ​നാ​ൻ ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സും തെ​ക്കേ​പ്പു​റം ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ടീ​മും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​രം സ​മ​നി​ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.

    റി​യാ​ദ് പ​യ​നീ​ർ​സി​ന്റെ ജ​ലാ​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ലെ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച്. മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചി​നു​ള്ള ടൈം ​ഹൗ​സ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സേ​ഫ്റ്റി മോ​ർ എം.​ഡി കെ.​പി ഹാ​രി​സും സം​ഗ​മം ട്രോ​ഫി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​നും ചേ​ർ​ന്നു സ​മ്മാ​നി​ച്ചു . ദി ​ബോ​ളി​വു​ഡ് ലോ​ഞ്ച് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് എം.​ഡി അ​ബ്ദു​ൽ റ​സാ​ഖ്, ടെ​ഫ ആ​ക്ടി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സി.​എം.​സി ഐ.​ടി ഹെ​ഡ് താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി ​മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ, ഈ​സി കു​ക്ക് എം.​ഡി ആ​ദി​ൽ ഷ​രി​ഫ്, നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ ഇ​മ്പി​ച്ച​മ്മു വ​ലി​യ​കം, ടീ ​ടൈം സൗ​ദി എം.​ഡി ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ മു​ല്ല​വീ​ട്ടി​ൽ, കെ.​എ​ൻ അ​ഡ്വെ​ർ​ടൈ​സി​ങ് എം.​ഡി എ​സ്.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് യൂ​നു​സ് അ​ലി, എ​സ്.​എം യൂ​നു​സ് ജി​ദ്ദ, മി​ന​വ​ർ ഒ​ജി ദ​മ്മാം, സം​ഗ​മം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​എം മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി. ​സ​ലിം സ്റ്റാ​ർ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഒ.​കെ. ഫാ​രി​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. സം​ഗ​മം സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡാ​നി​ഷ് ബ​ഷീ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

