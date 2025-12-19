Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightത​ബൂ​ക്കി​ലെ അ​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 9:51 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 9:51 AM IST

    ത​ബൂ​ക്കി​ലെ അ​ൽ ലോ​സ്​ കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​പെ​യ്യു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ബൂ​ക്കി​ലെ അ​ൽ ലോ​സ്​ കു​ന്നു​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു​പെ​യ്യു​ന്നു
    cancel

    ത​ബൂ​ക്ക്: സൗ​ദി വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി മേ​ഖ​ല​യാ​യ ത​ബൂ​ക്കി​ലെ അ​ൽ ലോ​സ് പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ മ​ഞ്ഞു പെ​യ്യു​ന്നു. ആ​കാ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്​ പ​ഞ്ഞി പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ്​ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച. മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ മ​ഞ്ഞെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​പ്പം ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ മ​ഞ്ഞും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച താ​പ​നി​ല നാ​ല്​ ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ താ​ഴ്​​ന്നി​രു​ന്നു. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് മൈ​ന​സ്​ ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ താ​പ​നി​ല​യെ ന​യി​ച്ചു.

    അ​ൽ ലോ​സ് കു​ന്നു​ക​ളി​ലെ മ​ഞ്ഞു​പെ​യ്യും കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ ടൂ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ ഇ​ങ്ങോ​​ട്ടേ​ക്ക്​ വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ച്ചി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​ലും വെ​ൺ​മ​പു​ത​ച്ച മ​ഞ്ഞി​ൻ കാ​ഴ്​​ച ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ മ​ഞ്ഞു​ക​ട്ട​ക​ൾ എ​റി​ഞ്ഞു​ക​ളി​ക്കാ​നും ആ​ളു​ക​ൾ മ​ടി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മ​ഞ്ഞി​ൻ വെ​ൺ​മ​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത​ പ്ര​പ​ഞ്ച​മാ​യി കു​ന്നി​ൻ​നി​ര​ക​ളും ച​രി​വു​ക​ളും താ​ഴ്​​വ​ര​ക​ളും മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. വ​ര​ണ്ട പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ​ക്കും അ​ഭൗ​മ​മാ​യ ശൈ​ത്യ​കാ​ല അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സീ​സ​ണി​ൽ ധാ​രാ​ള​മാ​യി എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    ന​ല്ല ക​ട്ടി​ക്ക്​ മ​ഞ്ഞി​ൻ പാ​ളി​ക​ൾ പു​ത​ച്ച്​ വെ​ണ്മ നി​റ​ഞ്ഞ വി​സ്‌​മ​യ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച പ​ക​ർ​ത്തി ആ​ളു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് 2,580 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ലെ അ​ൽ ലോ​സ് മ​ല​മ​ട​ക്കു​ക​ളി​ലെ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച കൗ​തു​ക​ക്കാ​ഴ്ച ത​ന്നെ​യാ​ണ്. സൗ​ദി​യി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്​​ച​യു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത്​ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ലോ​സി​ലാ​ണ്. ബ​ദാം പ​ർ​വ​തം എ​ന്ന പേ​രി​ലും ഈ ​കു​ന്നു​ക​ൾ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

    ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം ത​ബൂ​ക്ക്, ഹാ​ഇ​ൽ, മ​ദീ​ന എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​ഞ്ഞു വീ​ഴ്ച​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യി നേ​ര​ത്തേ പ്ര​വ​ചി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ത്​ ശ​രി​വെ​ച്ച രീ​തി​യി​ലാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​െൻറ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ, തെ​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു​കൂ​ടി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​താ​യും ആ​കാ​ശം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    റി​യാ​ദ്, കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ, വ​ട​ക്ക​ൻ അ​തി​ർ​ത്തി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ​തോ ക​ന​ത്ത​തോ ആ​യ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലോ​ടു കൂ​ടി​യ മ​ഴ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ചി​ച്ചു. ത​ബൂ​ക്ക്, അ​ൽ ജൗ​ഫ്, ഹാ​ഇ​ൽ, അ​ൽ​ഖ​സീം മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ മ​ഴ​യാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​മു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:tabuksnow fallsgulfnewsSaudi Arabia
    News Summary - Snow falls in the Al Los Mountains in Tabuk
    Similar News
    Next Story
    X