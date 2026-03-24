    Posted On
    date_range 24 March 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 24 March 2026 2:16 PM IST

    മ​ഞ്ഞു​പു​ത​ച്ച് ത​ബൂ​ക്കി​ലെ ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ലൗ​സ്

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്​​ട​താ​വ​ള​മാ​യി പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ
    ത​ബൂ​ക്ക് അ​ൽ ലൗ​സ്​ പ​ർ​വ​ത നി​ര​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മ​ഞ്ഞു വീ​ഴ്ച

    ത​ബൂ​ക്ക്: ത​ബൂ​ക്ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ അ​ൽ ലൗ​സ് പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ഴ​ക്കൊ​പ്പം ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ന​ത്ത മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും കാ​റ്റും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ വെ​ള്ള​പ്പ​ട്ടു​ടു​ത്ത​തു​പോ​ലെ മ​ഞ്ഞി​ൽ പൊ​തി​ഞ്ഞ നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​ശി​യ​ടി​ച്ച ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റ് താ​പ​നി​ല പൂ​ജ്യം ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​നും താ​ഴെ​യെ​ത്തി​ച്ചു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ത​മാ​യ മ​ഴ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും ജ​ന​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ബാ​ധി​ച്ച കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റം ത​ബൂ​ക്ക് ഗ​വ​ർ​ണ​റും റീ​ജ​ന​ൽ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ അ​മീ​ർ ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് നേ​രി​ട്ട് നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. മ​ഴ​യും മ​ഞ്ഞും തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത അ​ദ്ദേ​ഹം, ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    സ​മു​ദ്ര​നി​ര​പ്പി​ൽ നി​ന്ന് 2,580 മീ​റ്റ​ർ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ൽ ലൗ​സ് മ​ല​മ​ട​ക്കു​ക​ളി​ലെ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൗ​തു​ക​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ര​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ണു​പ്പി​ലും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഈ ​ശൈ​ത്യ​കാ​ല വി​സ്മ​യം ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ന​ത്ത മ​ഞ്ഞു​മൂ​ടി​യ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും ആ​ളു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ൽ മ​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ച​യ്ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട ജ​ബ​ൽ അ​ൽ ലൗ​സ്, ‘ബ​ദാം പ​ർ​വ​തം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലും അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    TAGS:newstabuksnowgulfcovered
    News Summary - Snow-covered Jabal Al Laws in Tabuk
