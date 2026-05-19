    Posted On
    date_range 19 May 2026 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 May 2026 7:35 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഇ.​സി ഹ​ജ്ജ് പ​ഠ​ന ക്ലാ​സും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും

    എ​സ്.​എ​ൻ.​ഇ.​സി റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ്​ ച​ട​ങ്ങ്​ ഷാ​ഫി ദാ​രി​മി പു​ല്ലാ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സ​മ​സ്ത നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ​സ്.​എ​ൻ.​ഇ.​സി) റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് പ​ഠ​ന ക്ലാ​സും ഹാ​ജി​മാ​ർ​ക്ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ർ​ക്കി​ങ്​ സെ​ക്ര. ഷാ​ഫി ദാ​രി​മി പു​ല്ലാ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജാ​ബി​ർ ഫൈ​സി ബ​നാ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷാ​ഫി ഹു​ദ​വി ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ഹ​ജ്ജ്​ പ​ഠ​ന​ക്ലാ​സ് എ​ടു​ത്തു.

    അ​മീ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ മി​ലി​ട്ട​റി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി​യി​ലെ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി. പ്ര​ഫ. അ​ബ്​​ദു​ൽ വ​ഹീ​ദ് കൂ​ട്ടി​ല​ങ്ങാ​ടി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹാ​ജി​മാ​രെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ബ്​​ദു​ൽ ക​രീം മു​സ്​​ലി​യാ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.സ​മീ​ർ പു​ത്തൂ​ർ, ബ​ഷീ​ർ താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, ഷ​ഹീ​ർ വെ​ള്ളി​മാ​ട്കു​ന്ന്, ഉ​മ​ർ കോ​യ ഹാ​ജി, ഷി​ഫ്നാ​സ് ശാ​ന്തി​പു​രം, ജു​നൈ​ദ് മാ​വൂ​ർ, മ​ൻ​സൂ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, റ​ഫീ​ഖ് പ​യ്യാ​വൂ​ർ, ഷ​ബീ​ർ ക​ക്കോ​വ്, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ അ​സ്അ​ദി, ഫു​ആ​ദ് ചേ​ലേ​രി, ക​രീം പ​യോ​ണ, റോ​ഷ​ൻ വേ​ങ്ങ​ര, ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ, ന​വാ​സ് ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. റാ​ഫി പു​റ​വൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മു​ബാ​റ​ക്ക് അ​രീ​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:pilgrimageRiyadhHajj study class
    News Summary - S.N.E.C Hajj Study Class and Pilgrimage in Riyadh
