എസ്.എം.സി.കെ ‘ഒരുമയുടെ പൊന്നോണം 2026’ ആഘോഷിച്ചുtext_fields
റിയാദ്: സോഷ്യൽ മലയാളി കൾച്ചറൽ കൂട്ടായ്മ (എസ്.എം.സി.കെ)യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഒരുമയുടെ പൊന്നോണം 2026’ മലസിലെ അൽമാസ് റെസ്റ്റോറൻറിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു. പ്രസിഡൻറ് ഷിജി ഫ്രാൻസിസിെൻറ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ നജിം കൊച്ചുകലുങ്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ജെയ്സൺ തോമസ് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ ബേബി തോമസ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
റഫീഖ് പട്ടാമ്പി, സാമൂഹികപ്രവർത്തകരായ ശിഹാബ് കൊട്ടുകാട്, സുരേഷ് ശങ്കർ, ഡോ. റഷീദ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഫൈസൽ മുനീർ, വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ജോണി തോമസ്, ജീവകാരുണ്യ കൺവീനർ ആൻസൻ ജയിംസ്, സ്പോർട്സ് കൺവീനർ രഞ്ജു പാടത്ത്, മീഡിയ കൺവീനർ ജിേൻറാ തോമസ്, ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി ബിനോയ് ഉലഹന്നാൻ, ലേഡീസ് വിങ് കൺവീനർ ശോശാമ്മ ജിജിമോൻ, ഭാരവാഹികളായ അജീഷ് അശോക്, രജിത, ബിദേശ് പ്രേം, എൽബിൻ കുര്യാക്കോസ്, നൗഷാദ് മടപ്ര, ലീന ജോർജ്, ഗായത്രി, സുധിൻ, ഫാത്തിമ, ജാസ്മിൻ പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അവതരിപ്പിച്ച വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ഓണാഘോഷത്തിന് നിറപ്പകിട്ടേകി. ഷിജി ഫ്രാൻസിസിെൻറ നേതൃത്വത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച തിരുവാതിര ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി. അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തങ്ങളും ഗാനങ്ങളും കവിതകളും സദസ്സിെൻറ കൈയടി നേടി. ക്രിസ് ക്രിസ്റ്റഫറിെൻറ ഗിറ്റാർ പ്രകടനവും ശ്രദ്ധേയമായി. ആഘോഷത്തിെൻറ ഭാഗമായി മനോഹരമായ പൂക്കളം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഐവ ഗ്രൂപ്പിെൻറ ഗാനമേള, മാവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ്, ബീറ്റ്സ് ഓഫ് റിയാദ് ഗ്രൂപ്പിെൻറ ചെണ്ടമേളം, പുലികളി എന്നിവ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്നു. ഓണസദ്യയും ആഘോഷത്തിെൻറ പ്രധാന ആകർഷണമായി.
സുരേന്ദ്രൻ ചേലക്കര, ശൈലജ, ലിജി, മെർലി, സൗമ്യ, ധന്യ നായർ, ബാബു ജോസഫ്, ആദിൽ, ജോസ് മോൾ, നെസ്ല അൽത്താഫ്, ആലീസ്, രാഹുൽ, ഷാരോൺ, സീന ബിനോയ്, സുനിമോൾ, ഹരിത, ജിസ്മി, അമൃത, ജെസ്ലിൻ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സുനിത ജിേൻറാ അവതാരകയായിരുന്നു.
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