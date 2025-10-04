Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 9:38 AM IST

    എ​സ്.​എം.​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    എ​സ്.​എം.​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    റി​യാ​ദ്: സോ​ഷ്യ​ൽ മ​ല​യാ​ളി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ (എ​സ്.​എം.​സി.​കെ) ‘ഓ​ണം പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ ആ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സി​ലെ ചെ​റീ​സി​ൽ ന​​ട​​ന്ന പ​രി​പാ​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് പ​ട്ടാ​മ്പി ഉ​ദ്ഘാ​ട​​നം ചെ​​യ്തു. വൈ​സ് പ്ര​​സി​​ഡ​​ന്റ്‌ ഷി​ജി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​​ധ്യ​​ക്ഷ​​ത​ വ​ഹി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട്, ഡോ. ​റ​ഷീ​ദ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ മു​നീ​ർ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ണി തോ​മ​സ്, ഡോ​മ​നി​ക് സാ​വി​യോ (റി​യാ​ദ് ടാ​ക്കി​സ്), ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ൻ​സ​ൻ ജ​യിം​സ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ജെ​യ്സ​ൺ തോ​മ​സ്, ര​ഞ്ജു പാ​ട​ത്ത്, ബി​നോ​യ് ഉ​ല​ഹ​ന്നാ​ൻ, അ​ജീ​ഷ് അ​ശോ​ക്, നി​ഷ ബെ​ന്നി, ശോ​ശാ​മ്മ ജി​ജി​മോ​ൻ, ജാ​സ്മി​ൻ പ്ര​ദീ​പ് തു​​ട​​ങ്ങി​​യ​​വ​​ർ സം​​സാ​​രി​​ച്ചു.

    റോ​ണി ജോ​സ​ഫ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ആ​യി​രു​ന്നു. നൗ​ഷാ​ദ്, ലാ​ലി സ​ജീ​വ​ൻ, ശൈ​ല​ജ, അ​ൻ​ജു,ഫൗ​സി, ജാ​ൻ​സി, റി​നു​സ് റി​ണി, അ​ബി, ലി​ജി, സു​നി​ത, സൗ​മ്യ, ധ​ന്യ നാ​യ​ർ, സു​ധി ജോ​ബി​ൻ, ബാ​ബു ജോ​സ​ഫ്, ദീ​പ, ഗാ​യ​ത്രി, ത​സ്‌​ലിം എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഷി​ജി ഫ്രാ​ൻ​സി​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ലേ​​ഡീ​​സ് വി​​ങ് അ​​വ​​ത​​രി​​പ്പി​​ച്ച കൈ​​കൊ​​ട്ടി​​ക്ക​​ളി, ഫേ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ഡാ​ൻ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ​​ദ​​സ്സി​​ന് പു​​തി​​യ ദൃ​​ശ്യാ​​നു​​ഭ​​വ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. നൃ​​ത്ത​​ങ്ങ​​ൾ, പാ​​ട്ട്, ക​​വി​​ത എ​​ന്നി​​വ ഹൃ​​ദ്യ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ജി​ജി, റെ​ജി, ജി​നി, ജെ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കി.

    സ​ത്താ​ർ ആ​ൻ​ഡ് ടീ​മി​ന്റെ ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്രാ, റി​യാ​ദ് ബീ​റ്റ്സ് ടീ​മി​ന്റെ മാ​വേ​ലി, പു​ലി​ക​ളി, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം പ്ര​​ക​​ട​​ന​​വും ഏ​വ​രും ആ​​സ്വ​​ദി​​ച്ചു. സം​സ്‍കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ബേ​ബി തോ​മ​സ് സ്വാ​​ഗ​​ത​വും കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ജി​ന്റോ തോ​മ​സ് ന​​ന്ദി​യും പ​​റ​​ഞ്ഞു.

