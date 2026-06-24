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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 9:24 AM IST

    ബുറൈദയിൽ സ്മാർട്ടായി ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ; അത്യാധുനിക സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു

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    ബുറൈദയിൽ സ്മാർട്ടായി ട്രാഫിക് സിഗ്നലുകൾ; അത്യാധുനിക സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നു
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    ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ‘സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്​​ന​ൽ’ സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    ബു​റൈ​ദ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​ക​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ബു​റൈ​ദ​യി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്​​ന​ൽ സം​വി​ധാ​നം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി. അ​ൽ ഖ​സീം പ്ര​വി​ശ്യാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ട്രാ​ഫി​ക് വി​ഭാ​ഗ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് തി​ര​ക്കേ​റി​യ കി​ങ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ റോ​ഡും കി​ങ്​ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡും സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന ക​വ​ല​യി​ൽ ഈ ​പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    റോ​ഡി​ലെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തി​ര​ക്ക് ത​ത്സ​മ​യം വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്ത് സി​ഗ്​​ന​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യ​മേ​വ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ക​വ​ല​ക​ളി​ലെ അ​നാ​വ​ശ്യ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ക്കാ​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ളി​ലെ യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ബു​റൈ​ദ​യി​ലെ വി​വി​ധ ക​വ​ല​ക​ളി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​െൻറ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ൽ ഖ​സീം അ​മാ​ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​ക്താ​വ് നാ​യി​ഫ് അ​ൽ നു​ഫൈ​ഈ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഈ ​സം​വി​ധാ​നം വ​രും​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി, സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030 വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട്-​സു​സ്ഥി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മി​തി​ക്കും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

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    TAGS:saudinewsburaidahgulfTraffic signals
    News Summary - Smart traffic signals in Buraidah; state-of-the-art system being prepared
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