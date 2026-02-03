Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    സൗദിയിലെ അൽ ഖോബാറിൽ ഇനി 'സ്മാർട്ട്' ട്രാഫിക്; ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ്

    സൗദിയിലെ അൽ ഖോബാറിൽ ഇനി സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക്; ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ്
    അൽ ഖോബാർ: സൗദി അറേബ്യയിലെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ പ്രധാന നഗരമായ അൽ ഖോബാറിൽ ഗതാഗത സംവിധാനം പൂർണമായും ആധുനികവൽക്കരിക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക് സിഗ്​നലുകളെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് (എ.ഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി.

    പരമ്പരാഗതമായി നിശ്ചിത സമയക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിഗന്​ലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, റോഡിലെ തിരക്കിനനുസരിച്ച് ‘ബുദ്ധിപരമായി’ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കും. സിഗ്​നലുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സെൻസറുകളും സ്മാർട്ട് കാമറകളും ഓരോ വശത്തുമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം തത്സമയം കണക്കാക്കുന്നു.

    തിരക്ക് കൂടുതലുള്ള വശങ്ങളിൽ പച്ച സിഗ്​നൽ കൂടുതൽ സമയം നൽകാനും, വാഹനങ്ങൾ കുറവുള്ള വശങ്ങളിൽ സമയം ക്രമീകരിക്കാനും എ.ഐ സംവിധാനം സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കും. തുടർച്ചയായ സിഗ്​നലുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരു സിഗ്​നൽ പിന്നിടുന്ന വാഹനത്തിന് അടുത്ത സിഗ്​നലുകളിലും തടസ്സമില്ലാതെ പോകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സമയം ക്രമീകരിക്കപ്പെടും.

    പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

    1. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാം: ജങ്​ഷനുകളിൽ വാഹനങ്ങൾ കാത്തുനിൽക്കുന്ന സമയം വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

    2. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം: വാഹനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിടുന്നത് ഒഴിവാകുന്നതിലൂടെ ഇന്ധന ലാഭവും മലിനീകരണ കുറവും ഉണ്ടാകുന്നു.

    3. സുരക്ഷ: അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ (ഉദാഹരണത്തിന് ആംബുലൻസ് വരുമ്പോൾ) മുൻഗണന നൽകാൻ ഈ സ്മാർട്ട് സംവിധാനത്തിന് പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്.

    സൗദി വിഷൻ 2030ന്റെ ഭാഗമായി നഗരങ്ങളെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും ‘സ്മാർട്ട് സിറ്റി’ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുമുള്ള നഗരസഭയുടെയും ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തി​െൻറയും സംയുക്ത നീക്കമാണിത്. വരും മാസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഈ സേവനം വ്യാപിപ്പിക്കും.

