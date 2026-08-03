സൗദിയിൽ ഹൗസ്​ ഡ്രൈവർ വിസക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി, നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

സൗദിയിൽ ഹൗസ് ഡ്രൈവർ വിസക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി, നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽtext_fields
റിയാദ്/മുംബൈ: സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഹൗസ് കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ പുതിയ വിസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയതായി മുംബൈയിലെ സൗദി കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ കോൺസുലേറ്റ് റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറി.
സ്കിൽ വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിെൻറ വിപുലീകരണ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ കാർ ഡ്രൈവർ (തൊഴിൽ കോഡ് 9141055) തസ്തികയെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് നാല് (ചൊവ്വാഴ്ച) മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഉത്തരവ് നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ മുസാനെദ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി നടത്തുന്ന വിസ സ്റ്റാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അപേക്ഷകർ നിർബന്ധമായും നൈപുണ്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
വിസ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അപേക്ഷകർ സ്കിൽ വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിെൻറ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിക്രൂട്ടിങ് ഏജൻസികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നൽകിയിട്ടുള്ള വഴികാട്ടി പുസ്തകത്തിലെ നിബന്ധനകൾ ഏജൻസികൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കോൺസുലേറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു.
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