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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Aug 2026 8:26 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Aug 2026 8:26 PM IST

    സൗദിയിൽ ഹൗസ്​ ഡ്രൈവർ വിസക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി, നാളെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

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    മുംബൈയിലെ സൗദി കോൺസുലേറ്റ്​ റിക്രൂട്ടിങ്​ ഏജൻസികൾക്ക്​ സർക്കുലർ അയച്ചു
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    റിയാദ്​/മുംബൈ: സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് ഹൗസ്​ കാർ ഡ്രൈവർ തസ്തികയിൽ പുതിയ വിസയിൽ എത്തുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കിയതായി മുംബൈയിലെ സൗദി കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സർക്കുലർ കോൺസുലേറ്റ് റിക്രൂട്ടിങ്​ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറി.

    സ്കിൽ വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമി​െൻറ വിപുലീകരണ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ കാർ ഡ്രൈവർ (തൊഴിൽ കോഡ് 9141055) തസ്തികയെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്​റ്റ്​ നാല്​ (ചൊവ്വാഴ്ച) മുതൽ പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഉത്തരവ് നിലവിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ മുസാനെദ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി നടത്തുന്ന വിസ സ്​റ്റാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻഡോഴ്‌സ്‌മെൻറ്​ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അപേക്ഷകർ നിർബന്ധമായും നൈപുണ്യ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.

    വിസ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അപേക്ഷകർ സ്കിൽ വേരിഫിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമി​െൻറ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിക്രൂട്ടിങ്​ ഏജൻസികൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. നൽകിയിട്ടുള്ള വഴികാട്ടി പുസ്തകത്തിലെ നിബന്ധനകൾ ഏജൻസികൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും കോൺസുലേറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു.

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    TAGS:Gulf NewsSaudi ConsulateSaudi ArabiaHouse Driver Visa
    News Summary - ഹൗസ്​ ഡ്രൈവർ വിസക്ക് തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി
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