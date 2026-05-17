Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightപ്ര​ഥ​മ ‘ടി​ഫ’...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 May 2026 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 3:01 PM IST

    പ്ര​ഥ​മ ‘ടി​ഫ’ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ‘നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്​​റ്റ്​ ക​പ്പി’​ൽ ആ​റുടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​ഥ​മ ‘ടി​ഫ’ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ ‘നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്​​റ്റ്​ ക​പ്പി’​ൽ ആ​റുടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും
    cancel
    camera_alt

    ടി​ഫ നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്​​റ്റ്​ ക​പ്പ് സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ൺ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കു​ള​ത്തൂ​പു​ഴ നി​ഷാ​ദ​ലി എ​രു​മ​മു​ണ്ട​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്നു 

    ത​ബൂ​ക്ക്: ത​ബൂ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടി​ഫ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഥ​മ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന് ‘നോ​ർ​ത്ത് വെ​സ്​​റ്റ്​ ക​പ്പ്’ എ​ന്ന് പേ​രി​ട്ടു. പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​പേ​ര് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ്, അ​ൽ അ​ൽ അം​രി, എ​ഫ്.​സി ത​ബൂ​ക്ക്, ഓ​ച്ചി​റ എ​സ്.​സി, അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ്, ലെ​ജെ​ന്റ്‌​സ് ത​ബൂ​ക്ക് എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ന്നേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി ഈ​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രി​ങ്ക് ത​ബൂ​ക്കും, റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് ട്രോ​ഫി അ​ത്യാ​ബ് ത​സാ​ജ് ത​ബൂ​ക്കും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. ബ്ലാ​ക്ക് പെ​പ്പെ​ർ റ​സ്​​റ്റാ​റ​ൻ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെൻറ്​ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത്. ടി​ഫ​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ക​ളി​ക്കാ​രെ മാ​ത്ര​മേ ഈ ​ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ എ​ന്ന് യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി സ​മ്മാ​ന കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ വി​വി​ധ ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ​ക്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് കൈ​മാ​റി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ പു​ള്ളാ​ട്ട് അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​മ​ദ് ആ​ഞ്ഞി​ല​ങ്ങാ​ടി, യാ​സ​ർ അ​ൽ അം​രി, ഷി​ബി​ലി കെ ​പി, അ​ലി ബ്ലാ​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ്, നൂ​റു​ദ്ധീ​ൻ മ​യ്യി​ൽ, നി​ഷാ​ദ​ലി എ​രു​മ​മു​ണ്ട, യാ​സ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദി​ഖ്‌, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നാ​സിം അ​ല​ന​ല്ലൂ​ർ, സ​മീ​ർ എ​ട​ത്ത​നാ​ട്ടു​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newstifa footballgulf
    News Summary - Six teams will compete in the first ‘TIFA’ tournament, the ‘Northwest Cup’
    Similar News
    Next Story
    X