Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightറിയാദ് ഹയാനിയ റോഡിലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 April 2026 3:14 PM IST
    Updated On
    9 April 2026 3:14 PM IST

    റിയാദ് ഹയാനിയ റോഡിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ ആറു മരണം

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    റിയാദ്: തലസ്ഥാനമായ റിയാദ്​ നഗരത്തിലെ ഹയാനിയ റോഡിലുണ്ടായ ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ ആറുപേർ മരിച്ചു. രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

    അപകടത്തി​െൻറ കൃത്യമായ കാരണങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ദേശീയ ഗതാഗത സുരക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രത്യേക സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഫീൽഡ് പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചു. ഏത്​ നാട്ടുകാരാണ്​ അപകടത്തിൽ പെട്ടതെന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

    അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപനം നടത്തി വരികയാണെന്ന് സുരക്ഷ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. ഗതാഗത സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുമുള്ള വിശദമായ സുരക്ഷ അന്വേഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുവരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhsix killedSaudi Arabia NewsRoad Accident
    News Summary - Six killed in road accident on Riyadh's Hayaniya Road
    Similar News
    Next Story
    X