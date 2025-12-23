Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    23 Dec 2025 9:42 PM IST
    Updated On
    23 Dec 2025 9:42 PM IST

    സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ അമ്യൂസ്​മെന്റ് ​ പാർക്ക് ഉദ്​ഘാടനം ഡിസംബർ 31ന്​​

    • ലോക വിനോദ വിസ്​മയം ഇനി റിയാദിൽ
    • വിനോദത്തി​ന്റെ പുതിയ ആഗോള തലസ്ഥാനമാകാനൊരുങ്ങുന്ന ഖിദ്ദിയ നഗരത്തിലെ ആദ്യ പാർക്ക്​
    സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ അമ്യൂസ്​മെന്റ് ​ പാർക്ക് ഉദ്​ഘാടനം ഡിസംബർ 31ന്​​
    സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ ഖിദ്ദിയ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്

    റിയാദ്​: വിനോദ രംഗത്തെ ലോക വിസ്​മയങ്ങളെ ഇനി റിയാദിൽനിന്ന്​ നേരിട്ട്​ അനുഭവിച്ചറിയാം. സാഹസിക വിനോദങ്ങളുടെ ഇഷ്​ടക്കാർക്കായി സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ അമ്യൂസ്​മെന്റ്​ പാർക്ക് ഡിസംബർ 31​ മുതൽ വാതിൽതുറക്കുന്നു.​ ലോക റെക്കോഡുകൾ തകർത്ത റൈഡുകളാൽ ആഗോള പ്രശസ്​തമായ സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ വലിയ അദ്ഭുതങ്ങളാണ് ഖിദ്ദിയയിൽ​ സന്ദർശകർക്കായി ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്​​. വിനോദത്തി​ന്റെയും കായികത്തി​ന്റെയും സംസ്​കാരത്തി​ന്റെയും പുതിയ ആഗോള തലസ്ഥാനമാകാനൊരുങ്ങുന്ന ഖിദ്ദിയ വിനോദ നഗരത്തിലെ പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്​ഘാടനം നടത്താൻ പോകുന്ന ആദ്യ പാർക്കാണ്​ ഇത്​. ഡിസംബർ 31 ന്​ വൈകീട്ട്​ നാല്​ മുതൽ സന്ദർശകർക്കായി​ കവാടങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തുറന്നിടും.

    വിശാലമായ ഖിദ്ദിയ സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഈ പാർക്ക്, ‘കളിയുടെ കരുത്ത്’ എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാഹസികത ഇഷ്​ടപ്പെടുന്നവർക്കും വിനോദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുമായുള്ള ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഇത് മാറും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അമ്യൂസ്​മന്റെ് തീം​ പാർക്കായ​​ സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സി​ന്റെ അമേരിക്കക്ക്​ പുറത്തുള്ള​ ആദ്യ പാർക്കെന്ന പ്രത്യേകതയും സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ ഖിദ്ദിയക്കുണ്ട്​.

    അദ്ഭുതലോകം

    റിയാദ് നഗരമധ്യത്തിൽനിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ അകലെ, തുവൈഖ് പർവതനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങൂന്ന ഖിദ്ദിയ വിനോദ നഗരത്തി​ന്റെ ഏറ്റവും കണ്ണായ ഭാഗത്ത്​ 3,20,000 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ പാർക്കിൽ 28 റൈഡുകളും മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയെ ആറ് വ്യത്യസ്ത തീമുകളിലായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

    1. ദ സിറ്റാഡൽ: ബദൂവിയൻ കൂടാരങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് നിർമിച്ച കൂറ്റൻ മേൽക്കൂരയുള്ള പാർക്കി​ന്റെ കേന്ദ്രഭാഗം.

    2. സിറ്റി ഓഫ് ത്രില്ല്സ്: ഫാൽക്കൺസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും സാഹസികമായ റൈഡുകൾ ഇവിടെയാണ്.

    3. ഡിസ്കവറി സ്പ്രിംഗ്സ്: വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ജലസംബന്ധമായ റൈഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം.

    4. സ്​റ്റീം ടൗൺ: മെക്കാനിക്കൽ റൈഡ്​ വിസ്മയങ്ങളുള്ള പ്രദേശം.

    5. ട്വിലൈറ്റ് ഗാർഡൻസ്: കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മാന്ത്രികഭംഗിയുള്ള പ്രദേശം.

    6. വാലി ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ: പര്യവേക്ഷണങ്ങൾക്കും സാഹസികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഇടം.

    പാർക്കിൽ ആകെ പ്രതിദിനം 10,000 സന്ദർശകരെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ആദ്യവർഷം 20 ലക്ഷത്തിലധികം സന്ദർശകരെയാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. 1,200-ലധികം ജീവനക്കാരാണ്​ പാർക്കിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്വദേശി യുവതി യുവാക്കളാണ്​. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമാണ്​ ​പാർക്കി​ന്റെ പ്രവർത്തനം. പാർക്കിലെ മാലിന്യത്തി​ന്റെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ​

    കണ്ണുതള്ളും റൈഡുകൾ

    ലോക റെക്കോഡുകൾ തകർത്ത അഞ്ച് പ്രധാന റൈഡുകൾ സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ് ഖിദ്ദിയ പാർക്കി​ന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാന ആകർഷണമായ ‘ഫാൽക്കൺസ് ഫ്ലൈറ്റ്’ എന്ന റൈഡ്​ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ളതും വേഗതയേറിയതും നീളമേറിയതുമായ റോളർ ​കോസ്​റ്ററാണ്​​. മണിക്കൂറിൽ 250 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതിന് 195 മീറ്റർ ഉയരവും നാല്​ കിലോമീറ്റർ നീളവുമുണ്ട്. മൂന്ന്​ ലോക റെക്കോർഡുകളാണ്​ സ്വന്തം.

    ‘സിറോക്കോ ടവർ’ ആണ്​ മറ്റൊന്ന്​. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഫ്രീ-സ്​റ്റാൻഡിങ്​ ഷോട്ട് ടവറണിത്​. 145 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്​. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പെൻഡുലം റൈഡാണ്​ ‘ഗൈറോസ്പിൻ’. ‘സ്പിറ്റ്ഫയർ’ റൈഡ്​ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് ടോപ്പ് ഹാറ്റ് കോസ്​റ്ററാണ്​. ഒരേസമയം ഭീതിയും കൗതുകവും അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന റൈഡാണ്​ ‘അയൺ റാറ്റ്‌ലർ’. ഈയിനത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ടിൽറ്റഡ് (ചരിഞ്ഞ) കോസ്​റ്ററാണ്​ ഇത്​. 63.4 മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്​.

    ടിക്കറ്റ്​ നിരക്കുകൾ

    12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക്​ 325 റിയാൽ (വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ 450 റിയാൽ വരെ). നാല്​ മുതൽ 11 വയസ്സ്​ വരെയുള്ളവർക്ക്​ 275 റിയാൽ, (വാരാന്ത്യങ്ങളിൽ 350 റിയാൽ വരെ).

    നാല്​ വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്​ പ്രവേശനം സൗജന്യം. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും പാർക്കിനുള്ളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് 75 റിയാൽ നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ലഭിക്കും. ഫാമിലി ബണ്ടിൽ ആയി അഞ്ചു പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് കയറാവുന്ന പാക്കേജ്​ 1,200 റിയാൽ മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ക്യൂ നിൽക്കാതെ റൈഡുകളിൽ കയറാൻ ‘ഗോ ഫാസ്​റ്റ്​ പാസ്​’ എന്ന പ്രത്യേക പാസും അധിക തുക നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്.

    പ്രവർത്തനസമയം

    സിക്​സ്​ ഫ്ലാഗ്​സ്​ ഖിദ്ദിയ പാർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കും. വൈകുന്നേരം നാല്​ മുതലാണ്​ സന്ദർശകർക്ക്​ പ്രവേശനം. റിയാദ് നഗരമധ്യത്തിൽനിന്ന് ഏകദേശം 45 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഖിദ്ദിയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മെട്രോയും ഷട്ടിൽ ബസും വഴി ഇവിടെ എ​ത്തിച്ചേരാം. റിയാദ് മെട്രോയുടെ ഓറഞ്ച്​ ലൈനിലെ ജിദ്ദ റോഡ്​ സ്​റ്റേഷൻ, ബ്ലൂ, റെഡ്​ ലൈനുകളിലെ എസ്​.ടി.സി എന്നീ സ്​റ്റേഷനുകളിൽനിന്ന്​ ഖിദ്ദിയയിലേക്ക്​ അര മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട്​ സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ്​ സർവിസുകളുണ്ട്​.

    പാർക്ക്​ ടിക്കറ്റ്​ ബുക്ക്​ ചെയ്​തിട്ടുള്ള സന്ദർശകർക്കായി വൈകുന്നേരം മൂന്ന്​ മുതൽ ഷട്ടിൽ ബസുകൾ സർവിസ് ആരംഭിക്കും. സ്വന്തം വാഹനത്തിലോ ടാക്​സിയിലോ വരുന്നവർക്ക്​ ഖിദ്ദയയിലെ പാർക്കിങ്​ ഏരിയയിൽനിന്ന്​ പാർക്കിലേക്ക്​ സൗജന്യ ഷട്ടിൽ ബസ്​ സർവിസ്​ ലഭ്യമാണ്​. റിയാദ്​ നഗരത്തിൽനിന്ന്​ കിങ്​ ഫഹദ്​ റോഡിലൂടെ തെക്കോട്ട്​ സഞ്ചരിച്ച്​ മക്ക/ഖിദ്ദയ റോഡ്​ (റൂട്ട്​ 539) വഴി ഖിദ്ദിയയിൽ എത്തിച്ചേരാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിനും www.SixFlagsQiddiyaCity.com എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം.

