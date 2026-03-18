    date_range 18 March 2026 7:52 AM IST
    date_range 18 March 2026 7:52 AM IST

    ഇന്ന്​ പുലർച്ചെ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ലക്ഷ്യമി​ട്ടെത്തിയത്​ ആറ്​ ഡ്രോണുകൾ, നിലം തൊടീക്കാതെ സൗദി പ്രതിരോധ സേന

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ മേഖല ലക്ഷ്യമിട്ടെത്തിയ ആറ് ഡ്രോണുകൾ പ്രതിരോധ സേന വിജയകരമായി തടയുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ മന്ത്രാലയ വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കിയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

    രാജ്യത്തി​െൻറ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ഡ്രോണുകളെയും മിസൈലുകളെയും തകർക്കാൻ സൗദി എയർ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്‌സിനും എയർഫോഴ്‌സിനും സാധിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഏകദേശം 400 ഡ്രോണുകൾ, 30 ബാലിസ്​റ്റിക് മിസൈലുകൾ, ഏഴ്​ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ എന്നിവയാണ് ഇതുവരെ പ്രതിരോധ സേന തകർത്തത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെയും തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു.

    ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇറാനിയൻ പ്രത്യാക്രമണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികളെന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഷൈബ എണ്ണപ്പാടത്തിന് നേരെ 70-ലധികം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണശ്രമം നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഡ്രോണുകളെല്ലാം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ്​ തന്നെ റുബുഅ് അൽ ഖാലി മേഖലയ്ക്ക് മുകളിൽ വച്ച് വ്യോമസേന തകർക്കുകയായിരുന്നു. രാജ്യത്തി​െൻറ സുരക്ഷയ്ക്കും തന്ത്രപ്രധാനമായ ആസ്തികൾക്കും ഭീഷണിയാകുന്ന ഏത് നീക്കത്തെയും നേരിടാൻ പ്രതിരോധ സേന സുസജ്ജമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    TAGS: news, drone, Eastern Province, Saudi Defense Minister
    News Summary - Six drones targeted the Eastern Province this morning, but the Saudi Defense Forces shot them down without touching the ground.
