തുറമുഖങ്ങൾ വഴി കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ആറര ലക്ഷം ലഹരിഗുളികകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

cancel camera_alt സൗ​ദി​യി​ലേ​ക്കു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ല​ഹ​രി​ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ By സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: വി​വി​ധ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലേ​ക്കു ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച 6.51 ല​ക്ഷം ക്യാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ളും ല​ഹ​രി​വ​സ്തു​ക്ക​ളും സ​കാ​ത്, ടാ​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി (സാ​റ്റ്ക) പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഏ​ഴു​പേ​രെ ല​ഹ​രി​വി​രു​ദ്ധ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

ദു​ബ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് ഒ​രു ട്ര​ക്കി​ൽ 93,750 ല​ഹ​രി​ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ജി​ദ്ദ ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​വി​ധ ച​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 3,56,559 ല​ഹ​രി​ഗു​ളി​ക​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. ഹ​ദി​ത ക്രോ​സി​ങ്ങി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്കു ക​ട​ക്കു​ന്ന ട്ര​ക്കു​ക​ളി​ലൊ​ന്നി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ 2,01,600 ക്യാ​പ്റ്റ​ഗ​ൺ ഗു​ളി​ക​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. എ​ല്ലാ​ത​രം ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും ചെ​റു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യി​ലും ക​യ​റ്റു​മ​തി​യി​ലും ക​സ്റ്റം​സ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സ​കാ​ത് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​ള്ള​പ്പ​ണം ക​ട​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​സെ​ഡ്.​എ.​ടി.​സി.​എ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ല​ഹ​രി​ക്ക​ട​ത്തോ വി​പ​ണ​ന​മോ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ട്ടാ​ൽ 1910 ന​മ്പ​റി​ലോ 1910@zatca.gov.sa എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ, 00966114208417 ന​മ്പ​റി​ലോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഈ ​ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്നു തെ​ളി​ഞ്ഞാ​ൽ വി​വ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

Six and a half lakh drug pills tried to be smuggled through the ports were seized