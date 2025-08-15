Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 10:01 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 10:01 AM IST

    മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ന്റെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലും മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം - പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്

    masjid haram
    മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​ം

    മ​ക്ക: മ​സ്​​ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ന്റെ ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ലും മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നി​ർ​ദേ​ശം. പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് ആ​ണ്​ നി​ര​വ​ധി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഇ​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ച​ത്. ഹ​റ​മി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പ്രാ​യാ​സം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലാ​ണി​ത്. തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പോ​ക്കു​വ​ര​വു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഇ​ത്​ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​നാ​ഴി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ പോ​ക്കു​വ​ര​വു​ക​ളെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ട് വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത്വ​ബോ​ധ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഹ​റ​മി​ലും അ​തി​ന്റെ മു​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ന് സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsSittingmasjid haramSaudi Arabia NewsTabuk MasPublic Security Department
