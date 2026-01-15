Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഎ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 9:03 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 9:07 AM IST

    എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ; സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ; സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന എ​സ്‌.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​നി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് ജ​ന്മ​സ്ഥ​ലം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത​തു​മൂ​ലം വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​സീ​ബ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജ​ന്മ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം നി​ഷേ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ട​സ്സം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം.

    പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​ത​ട​സ്സം നേ​രി​ട്ട നി​ര​വ​ധി പേ​രാ​ണ് പ​രാ​തി​ക​ളു​മാ​യി പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കി​ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്കും സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റ് മു​ത​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​മാ​യി 056 421 4499, 055 957 9801 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ​യോ നേ​രി​ട്ടോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsvoter listSIRexpatriate India
    News Summary - v
    Similar News
    Next Story
    X