Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    9 Dec 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    9 Dec 2025 11:32 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: ആ​ശ​ങ്ക പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ: ആ​ശ​ങ്ക പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണം -കെ.​എം.​സി.​സി ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്
    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്​

    യാം​ബു: ബി​ഹാ​റി​ന് പി​ന്നാ​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലും തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മ്മീ​ഷ​ൻ ക​ട​ക്ക​വേ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യാം​ബു കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വി​ധ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ക​രു​വ​ന്തി​രു​ത്തി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നാ​സ​ർ ന​ടു​വി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് വേ​ങ്ങ​ര (യാം​ബു ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ), സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​രി (എ​സ്.​ഐ.​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് നെ​ച്ചി​യി​ൽ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്), സ​ബാ​ഹ് ആ​ലു​വ (ത​നി​മ), അ​ഷ്‌​ക്ക​ർ അ​ലി (വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ), സ​ഫീ​ൽ ക​ട​ന്ന​മ​ണ്ണ, ന​സീ​ഫ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി (പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), നി​യാ​സ് യൂ​സു​ഫ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ), ഹ​നീ​ഫ ഒ​ഴു​കൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ എ​ന്ത് നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്ത​ത വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ ഏ​റെ ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം പൊ​തു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ യോ​ജി​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗം അ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:kmccSaudi NewsSIRgulf news malayalam
    News Summary - SIR: Concerns should be addressed - KMCC table talk
    X